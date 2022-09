Apple dnes představí nové iPhony. Výrazně oddělí základní a špičkové modely

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro všechny fanoušky Applu přichází jeden z vrcholů sezony. A s ohledem na to, jak klíčovým produktem v portfoliu Applu telefony iPhone jsou, je to zřejmě nejdůležitější akce Applu během roku. Termín je letos tradiční, tedy začátek září. A na první pohled bude tradiční i chystané portfolio iPhonů a hodinek Watch. Jenže ve skutečnosti letos dojde, aspoň podle úniků a zákulisních informací, k výrazným změnám.

Představení všech novinek můžete sledovat od 19:00 středoevropského času. Připravili jsme pro vás stream z akce i online reportáž.

Novinky přicházejí na celosvětově rozkolísaný trh. Vysoká inflace trápí v podstatě všechny světové trhy, mnohde jsou komplikacemi i vysoké ceny energií. Všeobecně zboží zdražuje a nějakým způsobem se to dotkne i mobilů. I když zatím to příliš patrné není. Spíš poklesla poptávka, ale týká se to především levných přístrojů. Naopak ty drahé se stále prodávají velmi dobře, takže Apple může ještě zvýraznit svůj podíl na trhu.

Podle dostupných informací se ceny iPhonů 14 zásadně nezmění. Což by mělo platit pro základní model a zřejmě také pro dvojici špičkových modelů, tedy Pro a Pro Max. V jejich případě to však bude o něco složitější. Základní cena vzroste zhruba o 2 500 korun, ale v základu budou mít 256GB vnitřní paměť.

Pro některé zákazníky však bude špatnou zprávou, že z nabídky vypadne nejmenší model mini. To souvisí s celkovou významnou změnou portfolia. Modelová řada iPhone 14 bude zahrnovat čtyři modely. Tedy stejně jako loni. Jenže místo menšího základního mini přibude zvětšená verze základní čtrnáctky. Původně se spekulovalo o označení iPhone 14 Max, ale podle posledních zpráv se Apple vrátí k označení Plus, aby to zákazníky nemátlo s nejluxusnějším modelem Pro Max.

Oba základní modely s 6,1- a 6,7palcovým displejem se nebudou příliš lišit od předchozího modelu iPhone 13. Dostanou i stejný procesor A15 Bionic, ale s vylepšenou grafikou z předchozích modelů Pro. Plus přibudou další drobná vylepšení, ale zásadní změny očekávat nelze.

To modely Pro a Pro Max se budou odlišovat víc. Dostanou samozřejmě nejnovější čip A16 Bionic, ale především budou mít výrazně pozměněný výřez v displeji. Tedy výřez zmizí a místo něj zde bude průstřel. A to dokonce dvojitý, tvořící položené písmeno i. Jenže podle posledních zpráv Apple prostor mezi oběma průstřely softwarově zamaže, takže to opticky bude vypadat jako jeden průstřel. Modely Pro budou mít lepší displeje, i když se stejnými úhlopříčkami. A samozřejmě mnohem lepší sestavu fotoaparátů.

V případě hodinek se má lehce změnit design základních modelů, které budou přímo navazovat na aktuální Watch 7. Uvnitř bude změn více, hodinky dostanou nový čip, i když zásadní změna parametrů se nečeká. O fous se má zvětšit displej a vylepšení dostanou některé funkce.

Zásadnější změnou v portfoliu hodinek u Applu má být příchod vrcholné verze Pro. Nebudou to však hodinky pro každého. Mají být odolné a určené pro aktivní sportovce. Budou docela velké a především drahé, cena jistě překročí sumu 20 000 korun. Navíc je možné, že jejich prodej bude posunutý.