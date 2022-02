S poloviční cenou si troufá na špičkové modely. Test Motoroly G200

Vyšší střední třídu si spousta výrobců vykládá tak trochu po svém. Někteří se za příplatek nad rámec běžnějších modelů ženou za tím, aby aspoň v jednom ohledu dohnali prémiové soupeře, ale na zbytku šetří. Jiní na to jdou ovšem s rozumem a rovnoměrně vylepšují výbavu tak, aby byla ve většině ohledů lepší než u levnějších modelů, ovšem zároveň to neženou do nějakého extrému. Právě Motorole se tento druhý zmíněný přístup v poslední době celkem daří.

Loňský model G100 nyní střídá „dvoustovka“ a její přístup k poměru ceny a výkonu se v zásadě neliší. Opět platí, že v rámci dané cenové kategorie dovede nabídnout jak prakticky špičkové vlastnosti, tak i řadu dalších, které také stojí za pozornost. Kompromisy se modelu G200 sice také nevyhnuly, často však jdou prominout. Je tedy model G200 aktuálním králem kategorie mobilů s cenou lehce nad deseti tisíci korun?

Bude se mi telefon líbit?

Motoroly obecně nejsou kdovíjací fešáci, a byť se nám třeba subjektivně nedávný předchůdce Edge 20 Pro poměrně líbil, stále máme pocit, že po stránce designu je tento výrobce spíš na chvostu výběru v dané cenové kategorii. Proto jsme rádi, když model G200 umí celkem zaujmout právě i svým designem a docela mu to sluší.

Jasným poznávacím znakem je vlnka na zádech, která zároveň vymezuje i prostor pro zadní sestavu třech fotoaparátů. Je to něco neobvyklého, na co jsme u konkurence ještě nenarazili, a musíme uznat, že se tento designový prvek Motorole podařil. Doplňuje jej navíc matnými zády a vkusnou tmavě modrou barvou (na výběr je ještě zelená).

Motorola G200 každopádně není žádný drobeček, a pokud hledáte kompaktní smartphone, tady jste na špatné adrese. Rozměry telefonu jsou 168,1 x 75,5 x 8,9 mm, jeho hmotnost těsně přesahuje hranici 200 gramů. Motorola se rovněž chlubí povrchovou úpravou těla, která má odpuzovat vodu, utěsnění proti jejímu vniku však oficiálně nemá.

Na těle telefonu najdete vedle čtečky otisků prstů v bočním tlačítku také konektor USB-C, kabelová sluchátka už připojíte pouze s redukcí. Prémiový dojem trochu sráží využité materiály, boky i záda telefonu jsou plastové, ovšem i tak hodnotíme telefon jako konstrukčně i designově povedený.

Co displej?

Motorola má celkem v oblibě chlubit se aktuálně nejrychlejšími 144Hz displeji, a byť není jediná, kdo je využívá, stále je jedním z mála takových výrobců. Ano, je pravda, že laické oko asi rozdíl mezi častěji využívanými 120 Hz nejspíš nepozná, ovšem i tak je to zajímavá výhoda například pro hráče her, kteří na podobné vlastnosti obzvlášť dbají.

Zbytek parametrů displeje je už naprosto obvyklý. Obrazovka se rozpíná na úhlopříčce 6,8 palce a její rozlišení je 1 080 x 2 460 pixelů. Výsledná jemnost vychází na slušných 395 pixelů na palec. Panel je typu IPS a podporuje technologii HDR10. U horního okraje ve středové části najdete také průstřel pro čelní 16Mpix selfie foťák. Výrobce u tohoto modelu nespecifikuje, jaký typ tvrzeného skla k ochraně displeje využívá.

Jak si vede u výbavy a výkonu?

Většinu konkurentů si Motorola G200, co se výkonu týče, namaže na chleba. Není tu sice ten aktuálně úplně nejlepší procesor od Qualcommu (8 Gen1), nýbrž číslo dvě v podobě modelu 888+. Jde v podstatě o přetaktovanou verzi loňského top modelu. Výkonu oproti němu nenabídne zase o tolik víc (asi o pět procent), i to se však počítá. V této cenové kategorii každopádně horko těžko seženete podobně výkonného konkurenta.

Z výkonnostního testu AnTuTu si telefon odnáší krásných 850 tisíc bodů a titul výkonné mašiny mezi dostupnějšími modely. Troufáme si tvrdit, že ve většině her a náročných aplikací bude dosahovat velice podobných výsledků jako modely s tím úplně nejmodernějším čipem, byť samozřejmě bude záležet také na tom, jak jej výrobci budou během roku ladit a optimalizovat.

Motorola G200 se na českém trhu vyskytuje pouze v jediné paměťové variantě, takže alespoň odpadne starost s porovnáváním výhod a nevýhod jednotlivých verzí. Seženete ji tedy pouze v konfiguraci s 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti – stejně jako jejího předchůdce. Bohužel si oproti němu v jednom ohledu novinka pohoršila, chybí totiž možnost přidat paměťovou kartu microSD. Tak si dejte pozor, abyste instalací objemných her či častým focením a natáčením videí vnitřní prostor pro data rychle nevyčerpali.

Fyzickou konektorovou výbavu jsme již zmínili (pouze USB-C), doplníme tedy ještě, že telefon také podporuje 5G sítě, NFC či Bluetooth 5.2. Už poněkolikáté se také ve výbavě takto hardwarově silné motoroly setkáváme se speciálním prvkem softwarové výbavy, kterým je možnost připojení telefonu k monitoru nebo televizi a využívání režimu jako u stolního PC. Podobně to známe například od lépe vybavených samsungů s režimem DeX.

Motorola G200 nabídne až na pár drobných bonusů navíc prakticky čistý operační systém Android verze 11, přičemž „dvanáctka“ bude snad již brzy také k dispozici. Zmíněné bonusy softwarové výbavy jsou pak celkem známá pohybová gesta pro aktivaci funkcí, např. fotoaparátu (rychlé otočení telefonu) či svítilny (dvojité mávnutí). Uživatelské rozhraní tak neobsahuje žádný aplikační balast, vyjma pár specialit od Googlu navíc, jako jsou třeba služby Google Fit, Home nebo vyhledávač podcastů a vedle YouTubu také služba YouTube Music. Jak si dále telefon vybavíte, je tedy čistě na vás.

Co výdrž baterie?

Vypadá to, že 5 000mAh kapacita už je takový příjemný nový standard a Motorola G200 se tím i řídí. Vzhledem k rychlé obnovovací frekvenci displeje je to na místě, tento režim totiž může být náročnější právě na výdrž. Telefon se zvládne nabíjet s výkonem až 33W, což znamená, že polovinu baterie budete mít nabitou zhruba za půl hodiny, na plný stav si budete muset počkat něco málo přes hodinu.

Jak vám telefon dlouho vydrží, to závisí hodně na vašem stylu používání. Ovšem vzhledem k tomu, že silný procesor a rychlý displej zaujme hlavně hráče, tak u nich bychom odhadovali, že bude reálná obvyklá jednodenní výdrž. Pokud telefon budete trochu šetřit, pak můžete dosáhnout klidně i na dva až tři dny v provozu na jedno nabití.

Jak telefon fotí?

Po této stránce je Motorola G200, dá se říci, dostačující. Žádný fotografický zázrak to nebude, nicméně vám telefon při klasickém zveřejňování fotografií na sociálních sítích ani neudělá ostudu. Hlavní roli má 108Mpix senzor se světelností f/1,9 a bohužel mu chybí optická stabilizace. Dále je zde širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů a nakonec už jen pomocná (a trochu zbytečná) 2Mpix makrokamerka.

108Mpix fotoaparát vypadá skvěle zejména na papíře, v reálu je to výhoda hlavně v případě, když fotíte pomocí spojení sousedních pixelů v rozlišení 12 Mpix a máte tak lepší šanci, že zachytíte dobrou fotografii i ve zhoršených světelných podmínkách. Na opravdové šero si však raději zapněte noční režim, ovšem ani s ním to nebude oproti dražším modelům žádné fotografické terno.

Motorole G200 se daří zachycovat dobré snímky především za příznivého světla (koneckonců jako snad každému jinému foťáku v mobilu) a navíc umí celkem slušně zpracovat barvy a v ostrosti také nijak zásadně nezaostává. Slušela by jí určitě ještě zmíněná optická stabilizace, abyste „z ruky“ mohli fotit o něco jistěji, ovšem je to zkrátka aspekt výbavy, na kterém se muselo něco ušetřit.

Širokoúhlý senzor se nám každopádně zdá spíše jako do počtu, jeho kvalita je na úrovni levnějších modelů a byť se mu také za dobrého světla celkem daří, tak jakmile se trochu setmí, je to stejný propadák jako u většiny konkurentů.

Mám si Motorolu G200 koupit?

Vzhledem k aktuální ceně 11 490 korun je Motorola G200 poměrně lákavým modelem. Spoustu věcí totiž dělá správně: má výborný výkon, fajn displej (byť AMOLED panel by mu slušel víc), dobrou výdrž baterie a konečně také líbivý design. Fotoaparát se také nedá označit za slabinu telefonu, ve výsledku tak může na jeho výbavě zklamat snad jen paměťové omezení v podobě jediné 8/128GB verze a ještě navíc bez podpory karet microSD.

Pokud se vám koncept takového telefonu od Motoroly líbí a chtěli byste ještě trochu ušetřit, pak má model G200 poměrně silného spojence v podobě modelu Edge 20. Má sice nižší výkon, zato stejně hezký displej a v podstatě stejný fotoaparát s bonusem optického zoomu. Na tomto modelu ušetříte hned tři tisíce korun.

Pokud vám však jde hlavně o výkon, pak je konkurentem zejména loňský smartphone Realme GT, který disponuje čipem Snapdragon 888, stejnou paměťovou variantou i pěkným 120Hz AMOLED displejem. Má sice menší 4 500mAh baterii a fotoaparát je subjektivně horší, ovšem ušetřit v tomto případě 2,5 tisíce korun už může leckoho přesvědčit.

Naopak o něco dražší je Xiaomi 11T Pro, které vedle čipu Snapdragon 888 dovede nabídnout třeba rekordně rychlé 120W nabíjení, ve zbytku specifikací je však jinak dnes hodnocené motorole dost podobné. Stojí ovšem o 2,5 tisíce korun více.