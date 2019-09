Neomezené Česko. Kdo má dost peněz, může mít v mobilu neomezený internet

Počínaje létem představil nové tarify každý tuzemský síťový operátor. V červnu začal Vodafone, v srpnu se přidal T-Mobile a teď v září reagovalo O2. A všichni mají v nabídce jako novinku zcela neomezené tarify včetně mobilního internetu.

Kdo očekával nějaké výrazné zlevnění nabídky, bude pohledem do nových ceníků operátorů zklamán. Ač přímým srovnáním nových a starých tarifů někdy ceny klesly, tak všeobecně zůstávají zhruba stejné nebo se liší o desetikoruny každým směrem. V tomto ohledu prostě k žádným zásadním změnám nedošlo a kdo by si chtěl české nabídky porovnat s polskými, italskými nebo britskými, tak zjistí, že se jim většinou stále neblíží.

Při podrobnější analýze přesto ceny služeb v nových tarifech levnější jsou. Jen je potřeba neporovnávat přímo tarify, ale spíš množství služeb za konkrétní sumu peněz.

Víc dat nebo méně peněz

Za příklad můžeme vzít čerstvou nabídku O2 a doposud platný tarif O2 Free Zlatý. Ten prozatím stojí (cena platná do neděle, pak operátor začne nabízet nové tarify) 1 199 korun a obsahuje neomezené volání a SMS a 12+2 GB dat. Jeho nástupcem je tarif Free+ Zlatý za 1 249 korun – je tedy o 50 korun dražší, ale už má 60 GB dat, tedy víc než čtyřnásobek. Jinak jsou služby obou tarifů stejné včetně 300 minut do zahraničí.

Jenže kdo nepotřebuje ony minuty do zahraničí, tak buď za přibližně stejné peníze dostane už zcela neomezená data v tarifu Neo Bronzový (cena 1 099 korun, rychlost omezená na 5 Mbit/s) nebo dostane původních 14 GB dat už za 849 korun v tarifu Free+ Stříbrný. Takže levněji je, v tomto případě o 350 korun, nepočítaje ony minuty do zahraničí, které leckdo nevyužije.

U vyšších tarifů se k podobným slevám dopracujeme u všech operátorů. U levnějších tarifů jsou bonusy v podobě přidaných dat mnohem menší. Je to logické. Pokud operátoři chtějí udržet zákazníky na dražších tarifech, tak jim nemůžou naservírovat hodně dat za menší částky. To by musel přijít čtvrtý operátor s agresivní nabídkou.

Poměrně překvapivě přišli všichni tři operátoři se zcela neomezenými daty. A přestože jsou takové tarify relativně drahé, tak mohou být předzvěstí výraznější změny na trhu. Aby je operátoři dokázali odlišit, použili totiž poprvé různé přenosové rychlosti. To není žádná novinka, v zahraničí se taková omezení či odlišení používají delší dobu. Po pravdě, v zahraničí se tento způsob spíš přehoupl v dělení na připojení přes sítě 5G a LTE, ale princip je podobný.

Polské háčky – neomezené s omezením

A ještě jeden pohled do zahraničí, alespoň letmý. Zcela neomezené tarify nejsou úplně obvyklé, třeba v Polsku vidí neomezené tarify poněkud specificky. Buď je jako neomezené operátoři vůbec neuvádějí, nebo ano, ale princip je stejný: jen část dat lze čerpat plnou rychlostí (zhruba od 35 do 70 GB) a následně se rychlost sníží na 1 Mbit/s, což už stačí jen na velmi omezené použití. Zároveň polští operátoři značně škrtí množství dat v EU roamingu, maximem je necelých 6 GB. A ano, ceny takových tarifů jsou z českého pohledu výhodné, všechny se vejdou pod 500 korun, takže onu specifičnost bychom z našeho pohledu snadno omluvili.

V dalších zemích, jako je Itálie, Francie, Německo nebo Velká Británie vyjdou neomezené tarify na podobné peníze jako ty české. Respektive, třeba německý T-Mobile je dokonce o dost dražší než nabídka české pobočky. Detailní srovnání přineseme v příštích dnech.

Vodafone – zatím nejomezenější nabídka

Zpět k nabídce tuzemských operátorů. Vodafone má neomezené datové tarify jen v rámci rodinných tarifů, to znamená, že zákazník musí aktivovat minimálně dvě SIM. Pak jedna SIM s neomezeným internetem vyjde na 998 korun. Ovšem jen pokud má zákazník už doma internet od UPC. To je totiž finta rodinných tarifů Vodafonu – povinnou položkou je pevné připojení k internetu za minimálně 399 korun. To lze obejít právě jen vlastnictvím takového připojení od UPC, které Vodafone převzal. Jinak vyjde SIM na 1 200 korun.

V rodinných tarifech platí, že víc je za míň, takže u čtyř SIM už jedna vyjde na 599 korun (když máte UPC internet) nebo na 700 korun ve všech ostatních případech. Neomezený internet od Vodafonu je pak vždy s omezenou přenosovou rychlostí, z původních 5 Mbit/s ji před měsícem zvedl na 10 Mbit/s. Pokud by zákazník chtěl neomezenou rychlost, má smůlu.

Zcela neomezeně u O2 a T-Mobile

Konkurence zcela neomezené tarify má, a to včetně nepřiškrcené přenosové rychlosti. U T-Mobilu se tarif jmenuje Neomezeně Max, u O2 Neo Zlatý nebo Neo Platinový. O fous levnější je T-Mobile – za tarif chce 1 575 korun, O2 za Neo Zlatý pak 1 599 korun. Neo Platinový obsahuje bonusy v podobě 600 minut do zahraničí a 1 GB dat mimo EU, ale stojí už 2 499 korun.

Neomezené tarify na české trhu Tarif: Cena: Rychlost: Volání a SMS: Další: O2 Neo Bronzový 1 099 Kč 5 Mbit/s Neomezené Sleva za víc služeb O2 Neo Stříbrný 1 299 Kč 20 Mbit/s Neomezené Sleva za víc služeb O2 Neo Zlatý 1 599 Kč Plnou rychlostí Neomezené Sleva za víc služeb O2 Neo Platinový 2 499 Kč Plnou rychlostí Neomezené Sleva za víc služeb Vodafone Neomezený 2 SIM 1 198 Kč (celkem za 2 SIM 2 396 Kč) 10 Mbit/s Neomezené V ceně je pevný internet na doma Vodafone Neomezený 3 SIM 865 Kč (celkem za 3 SIM 2 595 Kč) 10 Mbit/s Neomezené V ceně je pevný internet na doma Vodafone Neomezený 4 SIM 699 Kč (celkem za 4 SIM 2 795 Kč) 10 Mbit/s Neomezené V ceně je pevný internet na doma T-Mobile Neomezeně HD 1 275 Kč 50 GB plnou rychlostí, pak 10 Mbit/s Neomezené Sleva za víc služeb T-Mobile Neomezeně Max 1 575 Kč Plnou rychlostí Neomezené Sleva za víc služeb

Pokud zákazníkovi nebude vadit omezení rychlosti, může volit nejlevnější nabídku na trhu, kterou je tarif Neo Bronzový od O2 za 1 099 korun, kde je přenosová rychlost omezena na 5 Mbit/s. Na HD video to stačí, pro náročnější provoz má O2 tarif Neo Stříbrný s maximální přenosovou rychlostí 20 Mbit/s za 1 299 korun.



T-Mobile na to jde trochu jinak. V tarifu Neomezeně HD za 1 275 korun získá zákazník prvních 50 GB s plnou přenosovou rychlostí a pak se rychlost sníží na 10 Mbit/s.

Ano, neomezené tarify nejsou levné, ale oproti předchozí nabídce jsou vlastně velmi výhodné. Vždyť zhruba za cenu neomezeného tarifu O2 Neo Stříbrný ještě do neděle operátor nabízí tarif se 14 GB dat a za cenu nového tarifu T-Mobilu Neomezeně Max bylo možné do půlky srpna pořídit tarif jen s 18 GB dat.

Musíme dodat, že O2 i T-Mobile nabízí slevy za využívání více služeb, což je něco podobného jako sdílený tarif Vodafonu. Slevy záleží na množství využívaných služeb, výhodou je, že je lze nakombinovat i pro jednoho uživatele, což Vodafone neumožňuje. Slevy se pohybují od deseti do zhruba čtyřiceti procent, průměrně lze počítat s deseti až dvaceti procenty.

Ještě jedna změna, úvazky pomalu mizí

Dobrou zprávou je, že doposud běžná finanční penalizace za tarify bez úvazků se pomalu stává minulostí. T-Mobile úvazky u tarifů zrušil úplně, O2 je nemá u sdíleného tarifu O2 Spolu, tedy v případě, že zákazník čerpá víc služeb najednou se slevou. U obou operátorů to prakticky znamená slevu oproti dřívějšímu stavu o zhruba 150 korun měsíčně. Vodafone zatím závazek na 24 měsíců vyžaduje.