Neomezená mobilní data neznamenají nekonečné čerpání v EU. Pozor na limity

1:08 , aktualizováno 1:08

Až do letošního září, respektive u Vodafonu do června nemuseli zákazníci tuzemských operátorů při cestách po EU příliš řešit čerpání mobilních dat. Vzhledem k omezeným datovým porcím v tarifech i balíčcích totiž operátoři nemuseli uplatňovat datový limit. To už ovšem s nástupem datově neomezených tarifů neplatí.