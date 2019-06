Vodafone spouští neomezená data. Má to háčky, jednotlivec si tarif nepořídí

Jednu SIM s neomezeným mobilním internetem si zákazník v nové nabídce Vodafonu nepořídí. Podmínkou je aktivace minimálně dvou SIM a k tomu pevný internet na doma. Cena s počtem karet klesá, nejvýhodnější je při aktivaci čtyř SIM.

Nutno dodat, že mobilní tarif je v těchto případech opravdu neomezený. A to jak v rámci volání, SMS tak i dat. Vodafone ovšem uvádí, že bude omezovat rychlost a to zhruba na kvalitu přenosu HD (cca 5 Mbit/s).

Tarify nejsou nejlevnější. Operátor uvádí cenu za SIM, při aktivaci dvou to je 998 Kč, u třech 732 Kč a čtyřech SIM pak jen 599 Kč. Jenže to není konečná cena, ve všech případech je nutné připočíst cenu za pevný DSL internet, tedy 399 Kč měsíčně. U dvou SIM to tak cenu zvýší o 200 Kč na jednu kartu, u čtyřech pak o stokorunu.

Jednotlivě nevypadají ceny špatně, u čtyřech SIM zaplatí zákazník za jednu včetně domácího pevného internetu 699 Kč, což je velmi slušná cena s ohledem na situaci na tuzemském trhu. Jenže aktivované musí být čtyři SIM, a tak měsíční účet za celý balíček vychází na 2 795 Kč. U třech SIM to je 2 595 Kč a u dvou pak 2 396 Kč.

Pevný domácí internet, který je u všech balíčku povinný, zahrnuje jak pevné DSL připojení tak i mobilní varianty domácího internetu, to podle lokální dostupnosti. Vždy však s přenosovou rychlostí 20 Mbit/s.

Neomezená data na SIM lze samozřejmě čerpat i v roamingu v rámci Evropské unie, zde ovšem bude operátor uplatňovat strop ve výši 45 GB, což mu regulovaný EU roaming umožňuje. Strop je ovšem nastavený velmi vysoko.