Vodafone má tarif, který by lidé chtěli. Jenže ho tají a není pro všechny

Že se některý z operátorů čas od času vyšvihne se zajímavou tarifní nabídkou, není nic výjimečného. Občas jde přitom o něco, po čem mobilní zákazníci delší dobu volají. Aktuálně je to tarif, v němž získají hlavně pořádnou porci dat za relativně rozumnou cenu. Ve srovnání s ostatními unijními státy jsou totiž mobilní data v Česku stále drahá.

Přání zákazníků se přitom může splnit, jen musí mít trochu štěstí. Čtenáři nás upozornili na speciální tarif Vodafonu, v němž operátor slibuje 10 GB dat za

499 korun měsíčně. Za tuto cenu získají uživatelé navíc i neomezené SMS do všech sítí a 100 volných minut na volání.

Především pro mladou generaci plně dostačující sestava služeb. A co víc, tarif Data 10 GB je bez závazku. Zákazník se tak nemusí ze strany operátora obávat sankce, pokud se rozhodne využít třeba nabídky jiného poskytovatele.

Začali jsme tedy tarif hledat na stránkách Vodafonu. Je obvyklé, že operátoři takovéto speciální nabídky na svém webu i viditelně propagují. Jenže jsme v tomto případě nepochodili. Jediným způsobem, jak se k tarifu Data 10 GB v danou chvíli dostat, tak pro nás byl pouze přímý odkaz. Stejně na něj upozornili i uživatelé Facebooku na oficiálním profilu Vodafonu.

Bojí se snad Vodafone velkého zájmu?

Zkusili jsme tedy jiný prohlížeč, ale bez úspěchu. Vymazali jsme cookies a stále nic. Úspěšní jsme nebyli ani po přihlášení do samoobsluhy Můj Vodafone, ani přes mobil. Připojení přes data či z jiné wi-fi? Ani v těchto případech jsme se k tarifu prostřednictvím webu operátora nedostali. Místo toho jsme byli stále lákáni na Red Home, tedy kombinaci neomezeného internetu na doma s mobilním tarifem. Speciální květnový tarif jako by neexistoval. Přitom lidé pod příspěvkem na sociální síti píšou, že právě na takovou nabídku čekají.

„Bojíte se snad, že by o to měli lidi zájem?“ rýpl si do Vodafonu Rostislav Kormoš. V dalším komentáři se pak podělil o svůj neúspěch při snaze tento tarif dohledat: „Přesně takový tarif jsem chtěl. Schválně jsem zkusil teď přes mobilní web tento tarif najít a stalo se přesně to, co jsem očekával. V nabídce tarifů a ani nikde jinde není k nalezení. Je opravdu potřeba důkladně hledat a věnovat této činnosti hodně moc času nebo mít štěstí.“

Je tedy zjevné, že operátor tuto nabídku cílí jen na náhodný zlomek návštěvníků svých webových stránek.

Ani po nalezení tarifu není vyhráno

Naši snahu jsme ovšem nevzdali a vyplatilo se. Úspěšní jsme byli až po načtení stránek Vodafonu v anonymním okně Chromu. Ovšem náš pokus v prohlížeči Edge potvrdil, že je to stále spíše sázka loterie: na jednom počítači se informace odkazující na tarif Data 10 GB načetly hned, na jiném jsme byli opět lákáni pouze na Red Home. A tak nejjistější zůstává stále přímý odkaz.

Jenže ani poté jsme neměli vyhráno. Zkušebně jsme tarif vložili do košíku a zvolili možnost provést změnu na stávajícím čísle. Po vyžádaném zadání přihlašovacích údajů do samoobsluhy Můj Vodafone se však objevila chybová hláška a košík byl prázdný. Zkusili jsme se tedy do samoobsluhy přihlásit standardním způsobem, tedy přes ikonu v pravém horním rohu webu. Tarif byl konečně v košíku.



V kamenné prodejně jsme uspěli Po četných neúspěších získat speciální tarif Data 10 GB na již existující číslo Vodafonu prostřednictvím e-shopu jsme zkusili štěstí přímo v kamenné prodejně. A to i přes to, že tento tarif prezentuje jako květnovou nabídku e-shopu. S jeho zřízením přímo na prodejně nebyl přitom problém, a to (alespoň v našem případě) ani na již existujícím čísle nebyl. Na nový tarif jsme přecházeli ze studentského tarifu #jetovtobě. Obsluha nás informovala o nutnosti doplatit stávající zúčtovací období včetně úhrady již čerpaného měsíčního balíčku Social Pass (zdarma ke studentskému tarifu). Platnost tarifu Data 10 GB je 24 měsíců s případnou možností prodloužení.

Nechceme ovšem nové číslo (výchozí nastavení), změnu chceme provést u tarifu na přihlášeném čísle. Jenže na jednom nemůžeme tuto možnost vůbec zvolit, na druhém sice ano, ale po potvrzení se opět objeví chybová hláška.

Přitom při ponechání jakékoli jiné možnosti, tedy při výběru nového čísla či upřednostnění přenesení čísla od jiného operátora, jsme mohli pokračovat dál v objednávce. Vodafone se tak zjevně snaží přilákat pod svá křídla především nové zákazníky, což i sám potvrdil.

„Tarif je k dispozici od května a je pro nás novým modelem, který testujeme a zjišťujeme zájem zákazníků. Proto jsme se rozhodli, že tarif v tuto chvíli nabídneme primárně potenciálním novým zákazníkům z různých segmentů. Nevidí jej tedy na první dobrou všichni, kteří navštíví náš web,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafonu.



Přestože je tarif Data 10 GB podle webu operátora záležitostí e-shopu, zkusili jsme štěstí v kamenné prodejně. Uspěli jsme, a to i se zřízením tarifu na již existujícím čísle Vodafonu (viz box).

Je nicméně škoda, že operátor dosah této nabídky omezuje, v očích svých zákazníků by si totiž po nedávno oznámené změně tarifikace u předplacených karet mohl alespoň trochu vylepšit reputaci (více viz Vodafone naštval zákazníky. Kvůli změně účtování hovorů zaplatí více).



Konkurence za stejnou cenu nabízí méně. A ještě s úvazkem

Srovnání s konkurencí dokazuje, že nabídka Vodafonu není vůbec nezajímavá. Za stejnou cenu lze tarif, u kterého hrají první housle právě mobilní data, pořídit i u konkurence. Jenže vždy s nějakým ústupkem.

Třeba v případě T-Mobilu lze volit mezi dvěma tarify. Jenže už standardní tarif Mobil Data nabídne za stejnou částku jen 6 GB dat, tedy o téměř polovinu méně oproti Vodafonu. A schází i volné minuty a neomezené SMS. Na 499 korun měsíčně vyjde i speciální tarif Datař+. Obsahuje sice už stejnou datovou porci jako speciální tarif Vodafonu a zákazník při objednání přes e-shop získá i 100 volných minut, ale tím podobnost končí. U tarifu T-Mobilu je při online objednávce k dispozici jen 100 volných textovek. A nutno dodat, že oba tarify magentového operátora jsou s úvazkem.

S dvouletou smlouvou je nutné počítat i u O2. I u tohoto operátora lze získat za 499 korun měsíčně tarif s 10 GB dat. Tedy v případě, že zájemce o tarif Stříbrná O2 data nedá přednost bonusu na pořízení nového telefonu, pak by měl měsíčně k dispozici jen 5 GB dat. Navíc o volných jednotkách na volání či SMS lze v tomto případě pouze snít.

Vodafone má tedy zjevně trumf v rukávu. Tarif, kterým by dokázal, že konkurenční boj na tuzemském trhu ještě existuje. Místo toho ovšem dosah této pro mnohé mobilní uživatele zajímavé nabídky omezuje.