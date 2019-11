Neomezená data na dvě hodiny. Vodafone připravil neobvyklý dárek

Již od pátku 15. listopadu se všichni zákazníci Vodafonu, kteří v rámci tarifu či předplacenky (vyjma Předplacené karty 30, u níž dává operátor denně 400 MB zdarma) používají základní mobilní data, nebudou muset ohlížet na datovou spotřebu či si dělat vrásky z omezené přenosové rychlosti. Operátor jim totiž v rámci letošní vánoční nabídky umožní využívat zcela neomezeného datového připojení. S jedním omezením se ovšem zákazníci musí smířit.

Neomezeného surfování si totiž budou moci užívat vždy maximálně po dobu dvou hodin. A to se zřejmě neobejde bez hlídání času. Operátor totiž neuvádí, zda bude zákazníky o vypršení časového slotu včas informovat. Po uplynutí dvou hodin totiž hrozí, že zákazník, který si toto neohlídá, bude posléze čerpat základní data.

Časově omezených slotů operátor nicméně naděluje celkem sto, jsou však rozděleny do dvou měsíců. A to rovnoměrně: prvních padesát "dvouhodinovek“ bude možné čerpat od 15. listopadu do 14. prosince, zbývající polovinu pak od 15. prosince do 14. ledna.

Datově neomezené „dvouhodinovky“ je navíc nutné si aktivovat v aplikaci Můj Vodafone. Je přitom čistě na zákazníkovi, jak s dostupnými časovými sloty naloží. Hypoteticky by se měsíční stohodinový příděl dal vyčerpat už za pouhé čtyři dny a čtyři hodiny.

Operátor navazuje na loňskou akci, v níž od 19. listopadu 2018 rozdával k Vánocům denní balíčky Pass. Ty se sice omezují vždy pouze na vybrané aplikace (chatovací, sociální sítě, hudební apod.), nicméně zákazník měl k dispozici celkem 84 bezplatných passů. Operátor je rozložil do dvanácti měsíců. Každý měsíc měl tedy zákazník k dispozici celkem sedm passů, přičemž naposledy si lze loňský dárek aktivovat v pondělí 18. listopadu.

Výrazné slevy a korunová počáteční platba

Kromě neomezených dat si Vodafone na letošní Vánoce připravil i slevy na celkem 18 zařízení, mezi nimiž jsou například i smartphony Samsung Galaxy S10e či Huawei Nova 5T. Avšak nejen ty lze pořídit s výraznou slevou a počáteční platbou ve výši 1 Kč (případnou zbylou částku zákazník uhradí v měsíčních splátkách). Maximální výši slevy (5 000 Kč) přitom získají jen ti zákazníci, kteří si u Vodafonu pořídí mobilní i fixní služby.

Například herní konzoli PlayStation 4 slim 500 GB se třemi hrami (Horizon Zero Dawn, Detroit, The Last of Us: Remastered), druhým ovladačem PS4 Dualshock v2 a tříměsíčním členstvím PS Plus tak lze pořídit už za 4 801 korunu (běžná cena 9 801 Kč). Lenovo IdeaPad C340-14API, tedy notebook a tablet v jednom pak už za 7 201 Kč (běžná cena 12 201 Kč).

Vůbec poprvé operátor ve vánoční akci nabízí také televizi: Sony Bravia KD-55XG8096Se s 55" úhlopříčkou lze pořídit už za 10 801 Kč (běžně 15 801 Kč). To je tedy méně, než na kolik 4K televizory shodné úhlopříčky vyjdou o Vánocích u konkurence. Zákazníky T-Mobilu vyjde Philips 55PUS7304 na 11,5 tisíce korun, zákazníci O2 pak za model od Samsungu zaplatí 13 392 Kč (rozloženo do 48 splátek po 279 Kč). O2 má v nabídce nicméně ještě jeden menší a jeden větší model stejného výrobce (48 × 199, resp. 359 Kč).