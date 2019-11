Vodafone nabízí nový tarif za stovku. Má sto minut i nějaká data

Kde je? Je v pořádku? Dorazil domu? Otázky, které si rodiče kladou, pokud nemají svého potomka pod dohledem. Tyto obavy je vedou k pořízení mobilního telefonu, díky němu jsou s dětmi alespoň ve spojení. Podle Vodafonu mohou přitom ke stejnému účelu posloužit i chytré hodinky vybavené GPS a slotem na SIM. Právě ty od 1. listopadu nabízí v kombinaci se speciálním dětským tarifem (Start 100).

Tarif obsahuje 100 volných minut a 250 MB dat a vyjde jen na 104 korun měsíčně. Tedy v případě, že nebudou využívány služby nad rámec volných jednotek. Třeba každá minuta hovoru po vyčerpání volných minut vyjde na 3,49 Kč, za každých započatých 100 MB dat nad rámec FUP si operátor naúčtuje 25 Kč. V případě textovek se platí za každou odeslanou, a to 1,51 Kč.

Vodafone jej nabízí v kombinaci s hodinkami TCL Movetime Family Watch. Za ně si účtuje běžně 3 477 korun, při pořízení společně s tarifem s úvazkem na 24 měsíců ovšem poskytne slevu ve výši 500 Kč. Hodinky tak vyjdou na 2 977 Kč. Zvládají telefonování, jednoduché zprávy, mají GPS, jsou vodě a prachu odolné a mají SOS tlačítko.

Kontakty, na které lze z hodinek volat a také je přijímat (celkem 10 povolených čísel), se spravují v mobilní aplikaci (dostupná pro Android a iOS). Jejím prostřednictvím lze například posílat/přijímat hlasové a obrázkové zprávy, sledovat trasu a zaznamenávat historii polohy s možností navigace na jejich aktuální pozici. Lze i nastavit virtuální plot, tedy bezpečnou zónu, v níž se může zařízení, respektive dítě pohybovat.

Podle Ondřeje Luštince z tiskového oddělení Vodafonu lze nicméně dětský tarif pořídit i samostatně. „Když zákazník už svoje chytré hodinky má, pořídí si k nim jen tarif,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz.

Po dětských hodinkách se tak zákazník může poohlédnout i jinde. Aby bylo možné tarif používat naplno stejně jako v kombinaci s hodinkami z nabídky Vodafonu, musí být vybavené GPS a slotem pro SIM. Tyto požadavky splňují například hodinky Smart Watch Q5, které se dají sehnat už za 600 korun. To je tedy značný cenový rozdíl v porovnání s hodinkami TCL od Vodafonu.

Jistě, nějaké ústupky se najdou, nicméně i tento výrazně levnější model má slot na SIM, GPS lokátor či SOS tlačítko k rychlému přivolání pomoci. Umí tedy volat, posílat hlasové a textové zprávy či sledovat polohu. Správa opět probíhá přes příslušnou mobilní aplikaci.

A co mobil?

„Tarif je svou podobou určený pro využití v chytrých dětských hodinkách. Pokud se ho však rozhodnete použít v jiném zařízení, tak můžete,“ informoval redakci Luštinec.

Není tedy nutné se omezovat jen na chytré hodinky. Pokud rodiče nepotřebují mít přehled o pohybu dítěte či nelpí na zařízení, které má dítě neustále na sobě, což snižuje riziko ztráty, mohou SIM vložit i do mobilního telefonu.

Ovšem pozor: z mobilu lze přistupovat na internet, datový objem tarifu se tak může stát poměrně rychle nedostatečným. Hrozí tedy, že měsíční náklady výrazně vzrostou. V tomto ohledu jsou tedy hodinky jistotou.

„Dítě nemůže libovolně brouzdat po internetu a hrát hry, protože hodinky nemají webový prohlížeč a tedy zbytečně nerozptylují pozornost, jako se to někdy stává u mobilních telefonů,“ podotkl ředitel oddělení produktů a služeb Vodafone Michal Janda. Navíc umožňují hovory pouze s předem zadanými čísly.

Pro děti měl i tarif zdarma

Stokoruna měsíčně (při nevyužití služeb nad rámec volných jednotek) není moc. Nicméně až do poloviny letošního března nabízel Vodafone i speciální bezplatný tarif určený dětem od 6 do 12 let. Vodafone první krok pro dítě zdarma měl totiž nulový měsíční paušál.

Zřídit jej mohl ovšem pouze zákazník, který měl v té době s operátor již smlouvu, a to s měsíčním plněním ve výši minimálně 490 Kč. Jeden zákazník mohl získat navíc pouze jeden tento tarif. Po vypršení dvouletého úvazku musel pro opětovné získání stoprocentní slevy na tarif splnit všechny podmínky znovu.

V opačném případě si operátor účtoval standardní cenu. Ta činila 149 korun (standardní tarif Vodafone první krok s dvouletým úvazkem). V obou případech bylo jejich součástí 50 minut do sítě, neomezené SMS v síti a mizivých 20 MB dat. Minutový hovor mimo síť či v síti nad rámec volných jednotek vyšel na 3,49 Kč, textovka do ostatních sítí pak na 1,51 Kč. Po vyčerpání základních dat operátor účtoval za každých započatých 40 MB dvacet korun, bylo ovšem možné za 99 korun přikoupit měsíční balíček s 250 GB dat.