Vodafone dá k předplacence každý den data zdarma. Ale jen po dva měsíce

Běžně se u Předplacené karty 30, kterou Vodafone do nabídky zahrnul na začátku srpna a v současnosti je jedinou v e-shopu operátora propagovanou předplacenkou (podle aktuálního ceníku je v nabídce ještě Karta pro partu), platí tři koruny nejen za minutový hovor, ale i odeslanou SMS či 10 MB dat. V rámci denního limitu, který činí 30 korun, tak lze vyčerpat až 100 MB. Po jeho dosažení přitom zákazník po zbytek dne volá a esemeskuje zdarma.



K tomu navíc doposud obdržel ještě 300 MB dat zdarma. Nově se ovšem do denního finančního stropu započítávají pouze hlasové a textové služby, jeho dosažením si tak zákazník i nadále zajistí po zbytek dne bezplatné hovory a SMS. Vodafone totiž všem předplacenkářům (novým i stávajícím), kteří využívají Předplacenou kartu 30, dá až do 31. prosince každý den bezplatně 400 MB dat.

Ve výsledku tedy získají zcela zdarma stejnou denní datovou porci, která by je za běžných podmínek v případě, že by denního finančního limitu dosáhli čistě čerpáním dat, vyšla na 30 korun (vyčerpaných 100 MB dat + 300 MB zdarma po dosažení denního limitu).

Například za celý prosinec tak bude mít zákazník k dispozici celkem 12,4 GB (31 × 400 MB). Zatímco za běžných podmínek by jej tento maximálně dosažitelný datový objem vyšel na 930 Kč (31 × 30 Kč), přičemž by tím měl k dispozici i bezplatné volání a SMS po zbytek dne, tak v rámci akční nabídky za data nedá ani korunu.

Konkurence dá v akci i více dat. Ale ne bez podmínky

Vzhledem k načasování i k časovému omezení akční nabídky Vodafonu lze usuzovat, že jde o reakci na vánoční akce konkurence. Třeba v případě O2 mohou totiž předplacenkáři až do 31. prosince získat týdenní datový bonus ve výši 5 GB dat. To se nicméně týká jen nově pořízených předplacenek Go, a získání bonusu je navíc podmíněno dobitím kreditu v minimální výši 200 Kč. Předplacenkáři O2 mohou takto do konce roku získat zdarma až 40 GB dat (více viz Vánoce s O2: až 40 GB zdarma pro předplacenky a smartphony se slevou).

Na data se v předvánočním období zaměřil i T-Mobile, nicméně zcela odlišným způsobem. „Nafoukl“ totiž roční datový balíček, který nyní za nezměněnou akční cenu (499 Kč) obsahuje dvojnásobek dat. Tedy 12 GB (1 GB na měsíc) namísto 6 GB (500 MB na měsíc). Měsíční 10GB datový balíček pak v listopadu a v prosinci nabízí za akční cenu (více viz Neomezené tarify T-Mobilu lidé chtějí. Teď dostanou i 1+1 mobil zdarma).