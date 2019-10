Neomezené tarify T-Mobilu lidé chtějí. Teď dostanou i 1+1 mobil zdarma

T-Mobile nové tarify představil koncem srpna. A jako druhý operátor na tuzemském trhu nabídl i zcela neomezené mobilní tarify včetně datového připojení. Prvním byl Vodafone už v červnu, jenže v jeho případě lze takový tarif pořídit jen v rámci rodinných tarifů, tedy minimálně dvě SIM.

T-Mobile takové omezení nemá a navíc u všech nových tarifů zrušil úvazky. Zákazník se starším tarifem s úvazkem musí tento závazek dokončit a až pak přejít na nové bezúvazkové tarify. Jako třetí představilo neomezené tarify O2, které také umožňuje aktivaci tarifu pro jednotlivce a v rámci sdružování služeb jsou pak tarify taktéž bez závazku.

Podle dat operátora se nové tarify zákazníkům líbí. Nový tarif má k polovině října už dvacet procent všech rezidentních zákazníků, tedy nefiremních klientů. To znamená, že nový tarif má zhruba 240 tisíc klientů operátora. Další zajímavé číslo ukazuje, kolik z těchto zákazníků volilo jeden ze tří neomezených tarifů. Podle operátora to ke konci září bylo dvacet sedm procent, což představuje zhruba 65 tisíc aktivovaných neomezených tarifů. Což za měsíc není špatné číslo.

Operátor nabízí tři tarify s neomezenými daty: SD, HD a Max. První dva mají určitou porci dat s neomezenou rychlostí (20 a 50 GB) a následně je rychlost omezena na 3 respektive 10 Mbit/s. Tarif Max má rychlost neomezenou vždy. Největší zájem je o dva levnější, které volilo 85 procent klientů, nejdražší tarif Max si pořídilo 15 procent zákazníků. Nejlevnější taril SD byl původně jen pro vybrané zákazníky, nyní je nabízen už veřejně.

Vánoční nabídka: 1+1 telefon zdarma

Operátor zveřejnil i svou vánoční nabídku, která bude dostupná od listopadu. Pro tarifní zákazníky je připravena akce 1+1 telefon zdarma. V listopadu to je dvojice modelů Huawei. Buď levnější dvojice Huaweiů P30 Lite za 7 998 korun a k němu zdarma (respektive za symbolickou korunu) model Y5 2019 v hodnotě 2 999 korun. Druhá varianta představuje dvojici Huawei P30 za 15 998 korun a k němu za korunu Huawei P Smart 2019 v hodnotě 5 000 korun. V prosinci operátor nabídne dvojice od jiného výrobce.



V obou případech lze na telefony uplatnit dotaci, respektive slevu podle tarifu, která činní až 5 000 korun. Pak je ovšem tarif s dvouletým úvazkem.

Kdo by si chtěl v předvánočním čase pořídit od T-Mobilu televizi, dostane slevu na přístroj Philips 4K model 55PUS7304 s úhlopříčkou 55 palců. Místo běžných 19 990 korun za televizi zaplatí 11 501 korun. Což lze i na splátky na dva roky. Stávající uživatelé televize od T-Mobilu dostanou na dva měsíce balíček kanálů HBO zdarma. Volně přístupné budou i prémiové kanály a to od 15. listopadu do 10. ledna.

Pro zájemce o pevný internet má T-Mobile za zvýhodněnou cenu buď notebook Acer Aspire 1 nebo konzoli PlayStation 4. Zvýhodněná cena je 7 951 korun. Opět je možné volit přímou platbu nebo splátky, tak jako tak se s pořízením obou zařízení pojí dvouletý úvazek.

Poslední nabídka se týká předplacených karet Twist. Prvním benefitem je bonus dvacet pět procent při dobití. Platí vždy při prvním dobití v listopadu a také v prosinci, tedy dvakrát do konce roku. Podmínkou je dobití minimálně tří set korun a jeho provedení přes nástroje operátora.

Dalším bonusem pro Twist je roční datový balíček. Ten má od 24. října zvětšený objem dat na 12 GB na rok, tedy 1 GB na měsíc. Ve Vánoční akci vyjde na 499 korun místo obvyklých 998 korun. U měsíčních balíčků má pro dva předvánoční měsíce akci na 10GB balíček. Ten v listopadu a prosinci vyjde na 449 korun místo původních 599 korun.