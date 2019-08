Pokusní králíci T-Mobilu ukázali, že neomezená data lidi nepálí

Akce T-Mobilu pro letošní léto byla, respektive až do konce srpna stále je, výjimečná. V podstatě bez háčků a jiných úhybných manévrů operátor všem svým zákazníkům nabídl neomezená data zdarma. Stačilo si je aktivovat v aplikaci operátora a nehrozilo, že by po skončení zákazník mohl začít za nějaká data platit. Akce se neomezovala jen na tarifní zákazníky, využít ji mohli i majitelé předplacenek a firemní klienti bez rámcové smlouvy. Dokonce i kdokoliv, kdo si za pár korun koupil předplacenku Twist a zaplatil měsíční datový balíček (více viz T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky).

Výsledky akce za červenec, tedy zhruba za polovinu platnosti, zveřejnil operátor při uvedení nových tarifů. Hned na úvod je nutné dodat, že léto je specifická část roku, kdy je mnoho lidí mimo domov a práci, což může mít na výsledky vliv. Naopak v létě lidé cestují mnohem víc než ve zbytku roku a jelikož T-Mobile umožnil neomezeně datovat i v zahraničí (sice omezenou rychlostí), tak i to mohlo mít na výsledky vliv.

Úspěšná akce?

Podle T-Mobilu byla a je akce velmi úspěšná. Kdo by však čekal, že si neomezená data aktivuje většina jeho zákazníků – když to je zadarmo, je na velkém omylu. Podle údajů operátora užívá tarif 1,2 milionu zákazníků a předplacenou kartu necelých 1,5 milionu klientů (nebo přesněji tolik je aktivních SIM v jednotlivých segmentech). V tom nejsou firemní zákazníci (s rámcovou smlouvou i bez ní). První údaj neznáme, akce pro ně nebyla určena, druhá skupina představuje u T-Mobilu necelých 350 tisíc zákazníků.

A teď aktivace neomezených dat. Z tarifních zákazníků to bylo 47 procent, z firemních bez rámcové smlouvy 24 procent a z předplacenkářů jen pět procent! Celkově si tak z vlastní báze zákazníků aktivovalo neomezená data jen něco málo přes čtvrtinu klientů.

Nových datařů přibylo necelých 80 tisíc, z větší části tarifní zákazníci. Twistaři prostě data moc nepoužívají, podle operátora je má aktivní jen 13 procent předplacenkářů. Celkově si neomezená data aktivovalo překvapivě málo zákazníků s ohledem na to, že operátor dal něco zdarma a bez háčků a jiných podmínek.

Předplacenkáři datovat nechtějí

Proč tomu tak je? Můžeme spekulovat. Akci nevyužili ti, co nemají smartphone a tudíž mobilní data nepotřebují. To může být čtvrtina zákazníků, možná dokonce třetina, převážně s předplacenou kartou. Stále však zbývá zhruba polovina. Něco může jít na vrub léta, něco na vrub nutné aktivace v aplikaci, což je na první pohled malicherné, ale vliv to mít může. Možná akci operátor dostatečně neinzeroval, ale minimálně v médiích měla velké pokrytí, ostatně se k ní vyjádřil i premiér Andrej Babiš (více viz Letní neomezená data vyjednal můj tým, říká Babiš. Naše nabídka, tvrdí operátor).

Důležitý je především pohled na předplacenkáře, tam může být zakopaný pes. V bázi jich má operátor více než tarifních klientů a jak jsme uvedli, jejich ochota datovat je minimální. Důvody, proč tomu tak je, jsou pravděpoobně především dva. První je ten, že z báze aktivních předplacenek bývá zhruba pětina až třetina, která se neustále točí. To jsou účelově koupené SIM třeba kvůli podání inzerátu. Tito zákazníci data nepotřebují.

Pravděpodobně druhým podstatným důvodem, proč akci využilo pouhých pět procent předplacenkářů, byla nutnost mít aktivovaný měsíční datový balíček. A ten stojí 99 korun. Pokud je tato částka překážkou pro využívání dat, tak s tím asi operátor moc neudělá. Těžko hodnotit, co by ještě byla přijatelná částka a kolik datového objemu by za to mohl předplacenkář získat, aby začal data používat. A jestli jevůbec používat chce.

70 procent datového provozu jede z telefonů tří značek

Pojďme dál. T-Mobile zveřejnil mnohé další zajímavé statistiky. Třeba že nejvíc se datuje v pátek a ve čtvrtek, že tři čtvrtiny zákazníků, kteří akci využili, spadá do věkové kategorie 30 až 60 let, mladších třiceti let bylo jen 18,4 procenta. Víme, že nejvíce se datuje z telefonů Samsung a Huawei, zhruba čtvrtina uživatelů má jednu z těchto dvou značek, pětina má iPhony a desetina Xiaomi. Zbytek patří ostatním značkám.

Z aplikací nejvíc dat proteklo z YouTubu, který následoval Instagram. Tyto dvě aplikace představují zhruba polovinu spotřebovaných dat. Operátor však upozornil, že nezanedbatelnou část provozu nedokázal konkrétně určit. V roamingu se spotřebovala desetina celého datového objemu, do zahraničí vycestovalo 36 procent zákazníků.

Průměrně 12 GB dat a více

Zpět k podstatnějším výsledkům. Průměrně tarifní zákazníci využili 12,6 GB dat, předplacenkáři s kartou pořízenou před spuštěním akce 17,26 GB, noví zákazníci s předplacenkou už 25,5 GB a noví s předplacenkou a modemem pak dokonce 53 GB dat. Firemní zákazníci průměrně prodatovali za měsíc 12,1 GB dat.

Máme tu i rekordmany. Padesátka nejaktivnějších zákazníků protočila celkem 30 TB dat. U jednotlivců pak T-Mobile v červenci registroval několik uživatelů se spotřebou přes 1 TB dat, osobní rekord má uživatel se spotřebou 1 151 GB.

Jde o cenu tarifů, nikoliv o neomezená data

A výsledek? Ten si bude muset z uvedených statistik vyvodit každý sám. Naše interpretace je ovšem taková, že vyloženě neomezená mobilní data využije jen velmi malá skupina zákazníků, pokud budeme brát v potaz nefiremní klientelu. A dost pravděpodobně skupina, která je extrémně citlivá na cenu: studenti a mládež.

Naopak většina klientely si vystačí se zhruba 10 GB dat, s rezervou dvojnásobkem. A takové tarify už operátoři dávno nabízejí. Problém tak nebude ani tak v množství dat, ale především v jejich ceně. Dovolíme si tvrdit, že neomezený tarif s 10 GB dat za 499 korun by byl pro velkou část zákazníků optimální a cenově přijatelný, část by si vystačila s 5 GB dat za 349 korun a naopak těm náročnějším by vyhovoval tarif s 20 GB dat za 699 korun.

Můžeme to porovnat s novými tarify T-Mobilu, u kterých operátor přidal data a nezdražoval. Neomezené volání a SMS plus 5 GB dat vyjde na 725 korun, to samé plus 12 GB dat vyjde na 825 korun a když přidáme na 16 GB dat, zaplatíme u T-Mobilu nově 950 korun (více viz T-Mobile nabídne neomezený tarif, navíc ruší úvazky).

Takže se domníváme, že problém je v ceně tarifů, ta by měla klesnout zhruba o 40 procent. A u operátorů je problém, že když zlevní, tak přijdou o příjmy. A to by se jejich akcionářům nelíbilo. Tedy pokud by k tomu nebyli donuceni. Třeba čtvrtým operátorem s agresivním nástupem.