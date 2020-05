T-Mobile znovu oprášil tři roky starý výhodný tarif. Opět jen na chvíli

Červen 2017, září 2018, červen 2019 a květen 2020. Čtyři zjevně nesouvisející časové údaje, nicméně u T-Mobilu souvislost mají. Tento operátor aktuálně nabízí tarif zaměřený na data, za 499 korun měsíčně jich zákazník získá celkem 10 GB. T-Mobile k tomu přidá ještě 100 minut a 100 SMS, obojí přitom do všech sítí. Nabídka je nicméně časově omezená, tarif si lze pořídit jen do neděle 31. května, a to navíc výhradně na webu operátora. V kamenné prodejně tedy nepochodíte.

Není to nicméně zdaleka poprvé, co se tento tarif v nabídce T-Mobilu objevil. Vždy to bylo přitom na omezenou dobu. Poprvé jej operátor představil právě v červnu 2017, tehdy coby vylepšení tarifu Mobil DATA. Tedy tarifu s 10 GB dat za 499 Kč. K němu operátor po dobu jednoho a půl měsíce v rámci mezinárodní kampaně týkající se spolupráce společnosti Deutsche Telekom (mateřská společnost českého T-Mobilu) s britskou hudební skupinou Gorillaz přidal navíc 100 volných minut a 100 volných SMS s garancí na dva roky (více viz T-Mobile vylepšil nový tarif s 10 GB dat. Akce je časově omezená).

V září 2018 pak T-Mobile tehdy již rok a čtvrt starý akční tarif oprášil. Tentokrát v rámci akce, při níž přidával bonusová data k neomezeným tarifům. Tehdy speciální tarif nesl název Extra Data, šlo přitom stále o totožně vylepšený tarif Mobil Data. Zájemci si jej mohli pořídit opět pouze online a znovu jen po omezenou dobu, a to už jen do konce daného měsíce (více viz T-Mobile přidává k tarifům data navíc. Na prodejně ovšem nepochodíte).

Totožná nabídka se v portfoliu T-Mobilu objevila znovu již o devět měsíců později, tedy loni v červnu. Tehdy bylo její nasazení přisuzováno konkurenčnímu boji, Vodafone totiž jen o měsíc dříve do své nabídky zahrnul tarif se stejnou datovou porcí a totožnými měsíčními náklady (499 Kč). Speciální tarif T-Mobilu bylo možné získat opět pouze po omezenou dobu, a to stejně jako v předchozím případě do konce daného měsíce (více viz Podobnost čistě náhodná. Tarif Vodafonu nekopírujeme, brání se T-Mobile).

Dodejme, že tarif Vodafonu obsahoval namísto 100 volných SMS zcela neomezené textovky. Navíc byl bez závazku (více viz Vodafone má tarif, který by lidé chtěli. Jenže ho tají a není pro všechny).

Alespoň co se absence závazku týče, T-Mobile svého konkurenta po téměř roce dotáhl. Aktuálně je totiž opakovaně nasazený tarif, který byl poprvé představen před téměř třemi roky, možné stejně jako standardní tarify T-Mobilu pořídit bez dvouletého závazku. Ale opět jen po omezenou dobu (viz výše). Vzhledem k jeho opakovanému nasazování nelze přitom vyloučit, že se v nabídce operátora objeví znovu.

Speciální tarif T-Mobilu zaujme především ty uživatele, kteří kladou důraz na data a hlasové i textové služby jsou pro ně spíše okrajovou záležitostí. U tohoto operátora si mohou sice standardně poskládat tarif podle svých nároků, ale za obdobnou datovou porci zaplatí měsíčně podstatně více. Tarif kombinující balíček 100 minut a 100 SMS s 12GB datovým balíčkem vyjde totiž na 675 Kč, tedy o 176 korun dráže než akční nabídka s o dva gigabajty nižší datovou porcí.