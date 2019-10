Nejlevnější neomezená data má T-Mobile. Už neskrývá původně tajný tarif

Když T-Mobile 21. srpna představoval novou tarifní nabídku navazující na úspěšnou letní akci Neomezené léto, informoval o dvou datově neomezených tarifech. Tedy o Neomezeně HD za 1 275 korun a o tři sta korun dražším Neomezeně MAX. Šlo o první datově neomezené tarify pro jednotlivce na trhu. Ten od Vodafonu představený už v červnu si totiž jednotlivec nepořídí (více viz Vodafone spouští neomezená data. Má to háčky, jednotlivec si tarif nepořídí).

O2 konkurenci dohnalo až v půlce září. Nejnižší z jeho nových neomezených tarifů Neo, tedy ten s přídomkem Bronzový díky měsíčním nákladům ve výši 1 099 Kč byl i nebyl nejlevnějším neomezeným tarifem na českém trhu. Co to znamená? Při srovnání veřejné nabídky datově neomezených tarifů napříč operátory mu opravdu tento status náležel. Jenže nabídka T-Mobilu ve skutečnosti neobsahovala pouze dva na webu uváděné datově neomezené tarify. Operátor měl „v záloze“ ještě třetí, a sice neveřejný Neomezeně SD. Tedy tarif s měsíčním paušálem ve výši 1 075 Kč.

Při zohlednění neveřejné nabídky by tedy už v době představení nové tarifní nabídky O2 prvenství náleželo T-Mobilu. A nyní je skutečně oním nejlevnějším datově neomezeným tarifem na trhu. Operátor totiž původně neveřejný tarif, který v průběhu září začal být k dispozici všem, od středy 16. října zařadil i do veřejné nabídky na webu. A to nejen coby „hotový“ tarif, ale i jako stejnojmenný neomezený balíček určený k sestavení tarifu podle potřeb zákazníka.

Až do půlky října totiž v přehledu tarifů v záložce „Neomezená data“ figurovaly pouze vyšší tarify Neomezeně HD a Neomezeně MAX. Při sestavování vlastního tarifu pak byly zákazníkům k dispozici rovněž pouze dva stejnojmenné datově neomezené balíčky. Nově tedy do obou nabídek přibyl tarif, respektive balíček, Neomezeně SD.

A co datově neomezený tarif za necelých 1 100 korun měsíčně obsahuje? Standardně neomezené služby, tedy nejen hovory a textovky, ale i mobilní data. Jenže konkrétně u dat je stejně jako u vyššího tarifu s přídomkem HD nutné počítat s výrazným omezením. To se týká přenosové rychlosti. Pokud zákazník nevyčerpá více než 20 GB měsíčně, pak nic nepocítí. V takovém případě může přenosová rychlost dosahovat až 225 Mb/s.

Avšak po přečerpání uvedeného limitu se rychlost rapidně sníží, a to na maximálně 3 Mb/s. Dodejme, že v případě vyššího tarifu (Neomezeně HD) je přenosová rychlost omezena až po vyčerpání 50 GB, a to na maximálně 10 Mb/s.

Datově neomezené tarify T-Mobilu Tarif Objem dat EU datový limit Cena Neomezeně SD neomezený (20 GB plnou rychlostí, pak maximálně 3 Mb/s) 30 GB 1 075 Kč Neomezeně HD neomezený (50 GB plnou rychlostí, pak maximálně 10 Mb/s) 35 GB 1 275 Kč Neomezeně MAX neomezený 40 GB 1 575 Kč

Stejně jako u obou známých datově neomezených tarifů je rovněž u Neomezeně SD nutné počítat s omezením v zemích EU. Zatímco u vyšších tarifů může zákazník v rámci Evropské unie čerpat 35 respektive 40 GB, aniž by si operátor účtoval jakýkoli příplatek, tak u základního tarifu je to „pouze“ 30 GB dat.



To je o 5 GB méně, než má v EU k dispozici zákazník O2 v případě základního datově neomezeného tarifu, tedy tarifu Neo Bronzový. Rozdíl v měsíčních paušálech není přitom nikterak výrazný: tarif O2 je pouze o 24 korun dražší než Neomezeně SD od T-Mobilu. Jenže data čerpatelná v EU bez příplatku nejsou vším. O2 totiž u dvou nejnižších datově neomezených tarifů (Neo Bronzový a Neo Stříbrný) striktně omezuje přenosovou rychlost, na plnou rychlost může tudíž zákazník zcela zapomenout. V případě „bronzového“ bude tedy zákazník surfovat rychlostí maximálně 5 Mb/s. Podle operátora je dostačující pro běžné využití mobilu včetně chatovacích aplikací, streamování hudby či přehrávání online videa v HD kvalitě.