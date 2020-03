T-Mobile pouští neomezená data zdarma všem tarifním zákazníkům

T-Mobile nabídne neomezená data zdarma od středy 18. března, a to až do konce dubna, respektive zatím nabídka platí do tohoto data. Neomezená data mohou využívat všichni zákazníci operátora s tarifem. Za data spotřebovaná nad rámec balíčků ve svém tarifu nezaplatí nic navíc.

Stejnou nabídku oznámil už v pátek operátor O2, akce platí od pondělí 16. března. V případě O2 neplatí akční nabídka neomezených dat zdarma pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou. T-Mobile poskytuje neomezená data i těmto zákazníkům, ale jen pro SIM, na kterých jsou datové přenosy aktivní.

O2 pouští bezplatná neomezená data s maximální rychlostí 5 MB/s, T-Mobile podle vyjádření tiskového oddělení rychlost omezovat nebude. Ale je pravděpodobné, že ve špičce musí zákazníci počítat s menší rychlostí připojení.

Jediným síťovým operátorem, který zatím plošně neomezená data zdarma nespustil, je Vodafone. Ten nabízí neúčtování služeb (volání, SMS, data) pro zákazníky, kteří zůstali v karanténě v Itálii. Pro ostatní však zatím takovou nabídku nenabídl, lze však očekávat, že nějaké bonusy připraví.

Bonus i pro předplacenky

T-Mobile přináší výhody i pro majitele předplacených karet, ke každému dobití libovolnou částkou přidává 50% bonus, který má platnost 30 dnů, dobíjet lze opakovaně, zatím do konce dubna. Bonus pro předplacenkáře má i O2, které přidává k dobití 100 korun. U T-Mobile je nutné dobíjet přes aplikaci operátora nebo přes jeho web. U O2 lze dobíjet kdekoliv.

Placené TV kanály zdarma

Všichni tři operátoři pak zákazníkům ve své televizi nabídnou prémiové kanály zdarma nebo za symbolickou korunu. T-Mobile zmiňuje dva kanály: BBC Earth a Premier Sport.

