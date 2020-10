Neomezená data zdarma i zvýhodněný internet. Operátoři pomáhají s výukou

„S dopady pandemie se potýká celá společnost. Je to ale právě školství, které prochází bezprecedentní výzvou v podobě výuky na dálku. Na to často nebyly připraveny ani školy, ani rodiny žáků. Dedikovaný tým našich kolegů je již od počátku tohoto týdne v kontaktu s řediteli škol a s jejich pomocí vytipují potřebných deset tisíc rodin, kterým data poskytneme,“ uvedl výkonný ředitel T-Mobilu Juraj Bóna.



Každé základní škole, jejíž zástupci se na T-Mobile obrátí se žádostí o pomoc prostřednictvím e-mailové adresy skoly@t-mobile.cz, přidělí operátor maximálně 20 SIM spolu s přístupem na speciální microsite a s unikátním kódem potřebným k aktivaci SIM. Rozhodnutí o rozdělení neomezených dat mezi žáky bude v režii ředitelů škol.

Po uplynutí třech měsíců bude možné tarif buď ukončit, a to bez jakékoli výpovědní doby, nebo si vybrat jakýkoli jiný z aktuální nabídky T-Mobilu. Na blížící se konec bezplatného poskytování neomezených dat operátor uživatele včas upozorní. V případě, že by některý z uživatelů na ukončení tříměsíčního zvýhodnění zapomněl, tak operátor data vypne bez další penalizace. Zároveň nicméně nevylučuje, že by nemohlo v závislosti na vývoji koronavirové situace v Česku dojít k prodloužení délky podpory.

T-Mobile nezapomněl ani na učitele. Ve spolupráci se společnostmi Unicorn a Microsoft jim bude pomáhat s distanční výukou bezplatným poskytováním online webináře.



Neomezená data pro studentské tarify i eliminace sociální izolace seniorů

V souvislosti s přesunem školáků na distanční výuku přestane T-Mobile až do konce listopadu počítat data všem uživatelům tarifů pro mladé Student, a to jak současné, tak starší generace (Můj Student, Student, Student Data). Důvodem je, aby mohli díky neomezeným datům využívat distanční výuku libovolně ve svém smartphonu.

Operátor zároveň v souvislosti s hrozbou sociální izolace nejrizikovější skupiny obyvatel, tedy seniorů, připomíná, že díky službě Magenta 1 lze v rámci skupiny zvolených čísel využívat bezplatné volání i SMS. Do služby lze zařadit i uživatele předplacené služby Twist. Zákazníci, kteří nemají Magentu 1, mohou využít obnovenou službu Sponzor. Ta po její aktivaci v samoobsluze Můj T-Mobile zákazníkem s tarifem umožňuje volat z přeplacené karty na účet volaného zákazníka.

Zákazníci, kteří v současné situaci pracují z domova a dosavadní připojení jim nedostačuje, mohou využít zvýhodněné nabídky pevného internetu. Nejvyšší dostupnou rychlost mohou získat na první půlrok jen za 299 Kč.

Školákům pomáhá i konkurence

O2 ve spolupráci s neziskovými organizacemi Women for Women, Člověk v tísni a Česko.Digital, které se dlouhodobě zabývají podporou ekonomicky slabých rodin, zajistí pro 1 500 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin internetové připojení tak, aby se děti mohly plnohodnotně zapojit do vzdálené výuky.

Vodafone pak přes platformu Česko.Digital poskytl 500 rodinám, pro které je aktuální online výuka finančně těžko zvládnutelná, bezplatné neomezené pevné internetové připojení a modem s Wi-Fi pokrytím. Všichni zákazníci z řad seniorů, kteří využívají Tarif 60+, mohou až do konce ledna 2021 bezplatně využívat neomezené volání do všech tuzemských sítí.