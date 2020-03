Vodafone řeší koronavirus. Lidem v italské karanténě neúčtuje služby

Vodafone se rozhodl pomoci zákazníkům, kteří zůstali v Itálii a kvůli karanténě se nemohou vrátit do Česka. Nebude jim až do odvolání účtovat volání do Česka a na Slovensko, to samé pak platí i pro SMS a datové přenosy. A to jak v rámci balíčků služeb, tak i nad jejich rámec.

Všeobecně si zákazníci musí pohlídat, aby byli připojeni v jedné ze tří italských mobilních sítí: Vodafone Italy, Italy Telecom a Italy WIND. Pokud mají telefon přihlášený v jiné síti, musí ji změnit. Navíc si musí zkontrolovat nebo přenastavit přístupové body (APN) na Internet v případě přístrojů s Androidem a na iPhonech s operačním systémem iOS.

Vodafone dále od čtvrtka 12. března až do 11. dubna automaticky spustí rozšířenou nabídku kanálů u služby UPC TV. Ta zahrnuje dětské kanály NickToons, Nick jr., Nickelodeon, Minimax, JimJam, Disney, Duck nebo Cartoon Network a třeba i filmové kanály Filmbox nebo sportovní a dokumentární kanály.

Ostatní operátoři zatím žádné bezplatné nabídky kvůli koronaviru nemají. Ale třeba operátor O2 vydal zajímavé tipy, jak zabavit děti, které nyní až do odvolání nemohou chodit do školy, protože mimořádné opatření vlády zrušilo výuku.

Mobilní operátor T-Mobile pak pro ČTK uvedl, že se kvůli opatřením proti šíření koronaviru potýká s nedostatkem ochranných pomůcek pro technické pracovníky, kteří zajišťují provoz sítě. Firmě například chybí respirátory a dezinfekce pro techniky, kteří spravují síť například v nemocnicích, a pro ty, kteří pracují u zákazníků v domácnostech.

„Co nás bohužel aktuálně trápí je nedostatek ochranných pomůcek pro technické pozice zajišťující nezbytně nutný provoz konektivity, která je a ještě více bude v této situaci klíčová. Zároveň respektujeme klíčovou roli státu v koordinaci dostupnosti ochranných prostředku a budeme v tomto směru plně součinní v dalších krocích,“ řekla mluvčí Martina Kemrová.