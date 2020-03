Po vyhlášení stavu nouze hlásí operátoři až o polovinu více hovoru

Podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové byl mobilní datový provoz v podstatě podobný tomu středečnímu, tedy o téměř čtvrtinu vyšší než normálně. „Hlasový provoz je stále zvýšený. Teď aktuálně je tam vidět náhlý nárůst kvůli vyhlášení nových opatření. Denní datový profil je v podstatě shodný s víkendovým provozem,“ uvedla Kemrová.



Kapacita hovorů v rámci sítě Vodafonu je podle Kateřiny Šantorové z tiskového oddělení dostatečná, ale propojení s ostatními operátory vyžaduje navýšení kapacity, na kterém pracují. „Po vyhlášení nouzového stavu jsme zaznamenali padesátiprocentní nárůst hovorů oproti běžnému čtvrtku,“ dodala.



Internetový provoz v Česku i volání v mobilních sítích byly dnes kvůli koronaviru zhruba o pětinu vyšší, než je běžné. Největší nárůst byl po vyhlášení stavu nouze. Kapacita sítí je dostatečná. Vyplývá to z vyjádření operátorů a provozovatele centrálního internetového uzlu NIX.CZ.

„V našich statistikách na www.nix.cz je patrný nárůst provozu v čase po 14:00, kdy došlo k vyhlášení stavu nouze. Zdá se, že nařízené home office nebo e-learningy formou videí se zatím plně nerozběhly,“ podotkl ředitel NIX.CZ Adam Golecký.



Podle ředitele IDC-softwarehouse Karla Diviše se vyšší využívání práce z domova zákazníky společnosti paradoxně projevilo tím, že má méně práce. „Na home office ale samozřejmě není to pracovní nasazení tak vysoké a požadavků je proto málo. Je to srovnatelné jako během Vánočních svátků,“ uvedl šéf firmy, která mimo jiné nabízí služby vlastního datového centra, vývoj softwaru nebo pronájem IT.