Školy podle epidemiologa Prymuly nejspíše zůstanou zavřené měsíc

Ředitelé škol teď řeší, jak výuku nahradit distančně. Ve hře jsou úkoly posílané e-mailem, na univerzitách třeba přednášky přes internet. Problémem zůstává, že nikdo nedokáže přesně určit, kdy bude mimořádné opatření zrušeno.

Ministr školství Robert Plaga v pátek řekl, že „v tuto chvíli je základní stanovená hranice ministrem zdravotnictví dva týdny“. Jak ovšem uvedl náměstek ministra zdravotnictví Prymula, on zrušení opatření předpokládá spíše až za měsíc.

„Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě si myslím, že to skutečně bude minimálně měsíc, než jen dva týdny,“ potvrdil iDNES.cz Prymula.

Situaci budou úřady vyhodnocovat asi za čtrnáct dní. Opatření vlády oficiálně platí na dobu neurčitou. „Samozřejmě se to bude nějak vyhodnocovat. Pokud by riziko bylo nízké, mohou se opatření zrušit. Teď si to ale nemyslím,“ uvedl Prymula.

O tom, jak pravděpodobné je dřívější zrušení mimořádných opatření, příliš spekulovat nechtěl. „Čísla, která jsou k dispozici, spíš naznačují, že to je méně pravděpodobné,“ dodal Prymula pro iDNES.cz.

V DVTV také uvedl, že pokud by nastal „černý scénář“, bude stát schopen občany zásobovat rouškami. „Podařilo se nám kontrahovat velkou zakázku. Budeme mít k dispozici více než 10 milionů roušek,“ řekl Prymula. Jedna dodávka podle něj přijde do šesti dnů, další asi deset dnů poté.



Společně s výukou vláda od středy zrušila všechny všechny hromadné akce s účastí nad sto lidí. „Je to správné rozhodnutí,“ komentoval v pátek situaci premiér Andrej Babiš. „Je lepší být aktivní předem, než vše řešit s odstupem a mnohdy moc pozdě, jako se to stalo v Itálii,“ doplnil ho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.