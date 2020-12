T-Mobile dá všem zákazníkům pod stromeček zdarma neomezená data na týden

Všichni zákazníci T-Mobilu, tedy nejen ti tarifní, ale i z řad živnostníků a předplacenkářů, budou moci od 24. do 31. prosince 2020 využívat mobilní data zcela bez omezení a bezplatně.



Informaci o plánované aktivaci neomezených dat obdrží zákazníci prostřednictvím textové zprávy či ve zprávě v aplikaci Můj T-Mobile. Využití tohoto speciálního vánočního dárku není podmíněno žádnou registrací či nutností něco potvrzovat.

Neomezená data v posledních sedmi dnech letošního roku lze využívat pouze v Česku. Zákazníci nacházející se v některé ze zemí Evropské unie mohou z balíčku využít v datovém roamingu 2,2 GB. V případě vyčerpání tohoto datového objemu jim budou nadále k dispozici data z jejich standardního tarifu.

Operátor neopomněl ani zákazníky z řad firem a velkých společností. I pro ně si připravil speciální, blíže neurčený datový dárek. Tito zákazníci se více dozví od 23. prosince v aplikaci Můj T-Mobile či na portálu Moje firma. Připomeňme, že na mobilní data se T-Mobile zaměřil již ve své standardní vánoční nabídce (více viz Vánoce u T-Mobilu: až 5 GB dat jako stálý bonus či druhý mobil za kačku).

Ani konkurence letos mobilní data neopomíjí. O2 je s ostatními letošními zákazníkovi na míru šitými dárky schovalo do vylepšené mobilní samoobsluhy (více viz O2 přináší na míru šitou vánoční nadílku. Schovalo ji do nové samoobsluhy).

Aktivně si je musí vyzvednout i zákazníci Vodafonu, operátor pro tarifní zákazníky (i firemní) a předplacenkáře s aktivním měsíčním datovým balíčkem připravil jeden měsíce bezplatného neomezeného surfování. Reálně si ho však užijí o něco déle, balíček neomezených dat mají bezplatně k dispozici nejen od data aktivace do konce aktuálního zúčtovacího období, ale i po celé následující období (více viz Vánoce u Vodafonu: neomezená data na měsíc zdarma i speciální videotéka).