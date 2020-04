Neomezené datování zdarma končí. O2 za stovku data znásobí, ale má to háček

Jako první se rozhodlo své zákazníky zvýhodnit v nouzové situaci O2, neomezená data poskytovalo od 16. března. Už tehdy ovšem operátor avizoval, že zvýhodnění, které zákazníkům bezplatnou aktivací balíčku Neo přinese po vyčerpání vlastního datového balíčku neomezená data s rychlostí 5 Mb/s, bude platit jen do konce dubna (více viz O2 dává kvůli stavu nouze všem neomezená data zdarma až do konce dubna).

Od 1. května se tak zákazníci O2, kteří nevyužívají některý z datově neomezených tarifů Neo, musí opět spokojit s omezeným datovým objemem svého tarifu. Tedy v případě, že nechtějí navyšovat své obvyklé měsíční výdaje. Nicméně někteří si i v květnu užijí více dat než obvykle.

Podle mluvčí O2 Lucie Jungmannové totiž operátor těm zákazníkům, kterým končí zúčtovací období později, zdarma obnoví jejich datový limit. Jako příklad uvedla zákazníka s tarifem Free+ Bronzový (4 GB dat) se zúčtovacím obdobím 10. dubna – 10. května.

„Ten do 30. 4. mohl po vyčerpání svých 4 GB z tarifu využívat neomezená data zdarma. Od 1. do 10. 5. mu pak znovu zdarma obnovíme jeho 4 GB,“ vysvětlila.

Operátor má připravena i další zvýhodnění. Třeba dvojnásobek dat za příplatek pouhých 100 korun. Tento bonus se ovšem vztahuje pouze na zákazníky s rodinným balíčkem O2 Spolu. Například uživatel, který na své SIM v rámci O2 Spolu aktuálně využívá 7 GB mobilních dat, bude mít za výše zmíněný příplatek k dispozici celkem 14 GB. Nutno dodat, že stokorunový příplatek platí pro jednu SIM.

„Pokud v něm (zákazník) má tarifů se 7 GB více, připlatí 100 korun měsíčně za každý z nich,“ doplnila Jungmannová s tím, že O2 bude mít nabídky i pro zákazníky jiných tarifů.

S neomezenými daty zdarma se počínaje květnem musí rozloučit rovněž zákazníci T-Mobilu, využívat je mohli od 18. března. Avšak oproti O2 byl tento benefit dostupný pro všechny tarifní zákazníky, tedy i ty s rámcovou smlouvou (více viz T-Mobile pouští neomezená data zdarma všem tarifním zákazníkům).

„Speciální benefit neomezených dat, které jsme zákazníkům nabídli zcela zdarma, končí 30. dubna,“ potvrdil Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu a dodal: „Doufáme, že jsme zákazníkům pomohli aspoň trochu ulehčit současnou komplikovanou situaci.“

T-Mobile má podle Janečka všechny zákazníky, kteří nabídku využili, o ukončení benefitu informovat prostřednictvím textové zprávy. Informování zákazníků přislíbilo také O2.

Vodafone byl jediným tuzemským mobilním operátorem, který svým zákazníkům neomezená data po dobu krize nenabídl.