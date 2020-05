Předplacenka může ulevit rodinnému rozpočtu. Z tarifu utečete zdarma

S příchodem neomezených mobilních tarifů odpadla lidem starost o sazby za jednotlivé služby. Jednoduše platí měsíčně stále stejnou částku, ať volají či esemeskují více, či méně. Od loňska totéž v případě zcela neomezených tarifů platí i pro spotřebu mobilních dat. Jenže v současné situaci, kdy řada rodin musí kvůli státem zavedeným opatřením v důsledku koronavirové epidemie lépe hospodařit s financemi, mohou pravidelné měsíční platby za mobil představovat nemalou zátěž pro rodinný rozpočet.

Ne všichni rodinní příslušníci totiž v současnosti telefon používají stejně jako před uzavřením škol a obchodů. Rodiny jsou pospolu, není tak například potřeba být v době setrvávání v zaměstnání ve spojení s potomky. Rovněž lze předpokládat, že vzhledem k domácímu internetovému připojení nejsou ani tak vysoké nároky na objem mobilních dat jako obvykle – řada zákazníků se totiž připojí přes domácí wi-fi síť. Nevyčerpaná data sice operátoři převedou do následujícího měsíce, ale takto se budou jen převalovat do druhého měsíce patrně bez reálného využití.

Jako úleva pro rodinný rozpočet se tak nabízí zvážení přechodu na předplacené služby. Navíc není nutné se omezovat pouze na služby stávajícího operátora. Díky v úvodu zmíněné novele se lze totiž porozhlížet prakticky po kterémkoli současném poskytovateli mobilních služeb. Tedy i po virtuálním operátorovi.

Od dubna lze totiž operátorovi smlouvu po uplynutí třech měsíců vypovědět bez jakékoli sankce. Při dodržení uvedené délky trvání smluvního závazku tak operátoři podle zákona nesmí po odcházejícím zákazníkovi požadovat jakoukoli pokutu. Toto pravidlo se vztahuje na všechny smlouvy, tedy i na ty uzavřené před letošním 1. dubnem (více viz Štve vás operátor? Ode dneška se ho zbavíte rychleji a zdarma).

Dokážu s předplacenkou uspořit?

Zprvu je nutné upozornit, že jde o velmi individuální záležitost. Nicméně mnohým zákazníkům mohou předplacené služby, ačkoli se víceméně v základu platí za každou jednotku, skutečně přinést ve výsledku úspory. Chce to především znát své obvyklé měsíční nároky na mobilní služby. Kdo telefon naplno vytěžuje i při práci z domova, může přechod na předplacenku rovnou zavrhnout. Prostě se to nevyplatí. Co se totiž týče nákladů za objem služeb srovnatelných s paušálním tarifem, tak by předplacenky rodinný rozpočet naopak více zatížily.

Výhodu má v tomto ohledu tedy vícečlenná domácnost, kdy lze jeden z telefonů ponechat na paušálních službách (neomezeném tarifu) a u ostatních čísel „sesekat“ náklady na minimum jejich přesunutím na předplacenky. Je však nutné pamatovat na to, že oproti tarifům se v základu platí za každou spotřebovanou jednotku.

Předplacenky mají nicméně jednu velkou výhodu: měsíční útratu lze ovlivnit výší přednabitého kreditu. Vyplatí se také mít přehled o tom, co která předplacenka nabízí za výhodu. Ty jsou dostupné i u zákazníků, kteří přenášejí číslo: musí si totiž zakoupit předplacenou SIM a až poté požádat o přenos svého stávajícího čísla.

Co tedy mohou předplacenky nabídnout?

Výhody se liší nejen od poskytovatele. Není totiž výjimkou, že síťový nebo virtuální operátor má v portfoliu více předplacenek, každou s jinou výhodou.

Třeba u O2 a T-Mobilu jsou k mání vždy tři různé předplacenky, Vodafone aktivně na svém webu prezentuje pouze jedinou. Lze předpokládat, že nejčastěji bude číslo přenesené na předplacenku používáno k volání. Takže důležitým aspektem výběru bude minutová sazba za hovor. Třeba u T-Mobilu činí bez ohledu na předplacenou kartu 3,90 Kč, u O2 je standardní minutová sazba o korunu vyšší, tedy 4,90 Kč.

Nicméně u O2 stejně jako u Vodafonu je k mání i předplacená služba, u níž je stanovena maximální denní útrata. Každý z operátorů k tomu přistupuje sice jinak, ale pro zákazníka v tom ve výsledku není rozdíl. Zatímco O2 strhne částku 20/25 Kč po prvním hovoru, první odeslané SMS či po připojení k internetu, tak Vodafone účtuje jednotnou sazbu 3 Kč za jednotku (minuta hovoru, odeslaná SMS, 100 MB dat), přičemž maximální denní útrata nepřesáhne 30 korun. U O2 přitom zákazník za oněch 20 korun získá následně neomezené volání do všech sítí a neomezený internet na zprávy a chat (za částku 25 Kč i včetně neomezených SMS), u Vodafonu pak po dosažení uvedeného denního limitu neomezené volání i SMS po zbytek dne a k tomu 300 MB dat.

A výhody za dobití? U T-Mobilu za každé nabití minimálně 300 korunami to je neomezené volání v síti a 100 MB dat na 30 dní. O2 dá k prvnímu nabití 100 korun navíc, další výhody za nabití jako třeba SMS zdarma, volání zdarma či balíček mobilních dat jsou pak dostupné v rámci programu O2 výhody.

Operátoři samozřejmě k předplacenkám nabízí i zvýhodněné balíčky služeb, které zajistí třeba neomezené volání do všech sítí či porci dat na měsíc. Jenže snadnými propočty se lze dobrat k tomu, že by v případě jejich využití bylo lepší zůstat u paušálního tarifu. Ve srovnání s nimi totiž využití těchto balíčků nepřináší někomu, kdo potřebuje ulevit napjatému rodinnému rozpočtu, žádnou výhodu.

A co virtuálové? Jsou výhodnější?

Při letmém pohledu na nabídku virtuálních operátorů, kteří mají ve svém portfoliu předplacenku, je zjevné, že sázka na ně rodinnému rozpočtu může ulevit o poznání více než předplacenky síťových operátorů. A to zejména díky podstatně zajímavějším základním sazbám za volání (levnější jsou i SMS: 1,50 Kč). Vesměs standardní minutová sazba je u virtuálů 2,50 Kč, mezi těmi největšími se ovšem najdou i výhodnější výjimky.

Například virtuální operátor MOBIL.CZ, který je společným projektem T-Mobilu a mediální skupiny MAFRA, má minutovou sazbu jen 2,20 Kč. K prvnímu dobití kreditu navíc do konce srpna přidá bonusový kredit ve výši 50 % dobíjené částky (maximálně však 500 Kč), výhodu představuje i mobilní internet zdarma na 30 dní při každém dobití kreditu (200 MB klasickou rychlostí a poté rychlostí 32/16 kbps). Komu by přece jen nestačilo základní připojení zdarma, tak může využít datových balíčků, které až do konce srpna nabízí výhradně prostřednictvím mobilní aplikace dvojnásobek dat bez vlivu na cenu. Nicméně virtuál při aktivaci SIM do 31. srpna přidá jednorázově 1,6 GB dat. Zajímavý může být v rámci rodiny v případě přenesení více čísel měsíční balíček Pokecám v Mobilu: za 149 korun zajistí neomezené volání a SMS v síti MOBIL.CZ.

Nicméně ani minutová sazba 2,50 Kč není ve srovnání s nabídkou síťových operátorů nezajímavá. Uplatňují ji například Bleskmobil, Sazkamobil či Kaktus. Například Kaktus dá za dobití kreditu v minimální výši 200 Kč neomezené volání ve své síti na měsíc zdarma, standardně pak ke svým datovým balíčkům přidává bonusová data na sociální sítě.

Odměny za dobití nabízí i Sazkamobil. Je nutné dobít minimálně 300 korun, poté si lze vybrat jednu ze čtyř odměn: volání a SMS do všech sítí za korunovou sazbu, neomezené volání a SMS v síti Sazkamobilu, 1 GB dat na měsíc, nebo 100 korun bonusového kreditu. Všichni noví zákazníci, kteří do konce června převedou na předplacenku Sazkamobilu své stávající číslo od jiného operátora, získají navíc 150 Kč kreditu. Do počátku tak budou mít třísetkorunový kredit (standardně 150 Kč).

Bonus za dobití má i Bleskmobil, týká se však výhradně mobilních dat. Při dobití nejméně 300 korun zákazník s aktivním datovým balíčkem získá do konce června 50 % dat svého balíčku navíc. Za zmínku stojí ovšem měsíční balíček Výhodných 200, který za 200 korun obsahuje 200 jednotek (hovor/SMS) do všech sítí. Minuta hovoru či jedna odeslaná SMS tak vyjde na pouhou korunu. I v tomto případě nicméně platí, že je potřeba znát svůj obvyklý měsíční provoz (počet provolaných minut a odeslaných SMS).



Převedení čísla z tarifu na předplacenku může ve výsledku přinést poměrně značnou úlevu pro rodinný rozpočet. Ovšem pouze v případě střídmého využívání, tedy třeba u čísel, která jsou v době práce z domova či přerušené školní výuky spíše nevyužívána. I přes nějaký ten uskutečněný hovor mohou být měsíční náklady pro rodiny ve finanční tísni zejména při využití služeb virtuálních operátorů podstatně nižší než v případě ponechání čísla pod paušálním tarifem s fixními měsíčními náklady bez ohledu na to, zda je číslo využíváno.