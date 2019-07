Vodafone slibuje, že neutratíte více než 30 korun denně

To ovšem neznamená, že by zákazník při dosažení této hranice nemohl dále volat, posílat textovky či surfovat na internetu. Naopak. Využije-li v jeden den služby, za něž v součtu utratí 30 korun, po zbytek dne může volat a esemeskovat zcela neomezeně. A to do všech sítí. Navíc získá i 300 MB dat zdarma.

Zákazník si tak nemusí aktivovat žádný denní, týdenní či měsíční balíček. Při dosažení stanovené útraty získá výhody zcela automaticky. Nová karta má podle Vodafonu odbourat strach některých předplacenkářů z rychlé útraty jejich kreditu.

„Kdo nepotřebuje používat telefon, peníze neutratí. A kdo zrovna potřebuje hodně volat, psát nebo datovat, nezaplatí více než 30 korun za den,“ uvedl generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák.

Nemusí se tak obávat rychlého vyčerpání svého kreditu. Kromě hovorů, SMS a dat v rámci ČR se do denního limitu započítávají i služby využité v rámci roamingu, a to konkrétně v Zóně 1, tedy v Evropských státech (EU včetně zámořských území + Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Vatikán).

Průběžnou denní útratu může zákazník sledovat v aplikaci Můj Vodafone. Při dosažení denního limitu obdrží informační SMS o získání výhod. Předplacená karta 30 vyjde na 200 korun, ve stejné výši bude na kartě přednabitý kredit.

Podobnou výhodu mohou využít i zákazníci O2. Ušetří s ní, ale dataře nenadchne

Podobně laděnou předplacenku má ve své nabídce i operátor O2. Ovšem zatímco u Vodafonu mají předplacenkáři neomezené hovory a SMS k dispozici až po dosažení denního limitu, u O2 si v případě karty GO neomezeně tyto služby předplácí. Využívat neomezené hovory a neomezené SMS mohou za 25 korun na den, respektive 20 Kč, vystačí-li si pouze s neomezeným voláním (odeslaná SMS v takovém případě vyjde na 2 Kč).

GO neomezeně je tedy o minimálně pět korun výhodnějším denním řešením než nabídka Vodafonu. Na druhou stranu ovšem oproti ní ztrácí v mobilních datech. Zákazníci O2 totiž v rámci denního „předplatného“ získají vždy jen základní připojení k internetu v ČR a v zóně EU o maximální rychlosti 32 kb/s. O2 tuto předplacenku nabízí beze změny již od srpna 2016, tehdy ji představil pod názvem PředplaDENka (více viz O2 vymyslelo místo předplacenky předplaDenku. Za 20 korun denně).

Úspornou předplacenku má v nabídce i T-Mobile, zaměřuje se ovšem na příležitostné dataře. Za 1 MB dat si účtuje korunu, nicméně uživatelé za připojení nezaplatí více než 10 korun za den. Prosurfovat přitom mohou až 100 MB dat. V den, kdy data nevyužijí, pak nezaplatí vůbec nic (více viz T-Mobile má datově štědrou předplacenku. Platíte, až když data čerpáte).