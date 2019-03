T-Mobile má datově štědrou předplacenku. Platíte, až když data čerpáte

Data jsou u limitované předplacenky účtována totiž podle spotřeby, za 1 MB si operátor naúčtuje 1 korunu. Je to vlastně předplacenka využívající někdejší denní datový balíček, který T-Mobile představil v rámci loňské vánoční nabídky (více viz T-Mobile přidává dárky. Datově štědrý je ovšem jen u Twistu). A tak se i u této speciální Twist karty účtování po spotřebě 10 MB zastaví, zákazník tedy za data nezaplatí více než 10 korun za den. Datové přenosy se ovšem nepřeruší, surfovat lze totiž i nadále, a to až do výše 100 MB za den. Taková porce stačí třeba pro vyřízení e-mailů, chatovou komunikaci či prohlížení mobilních webů.

Sazby za volání a SMS jsou standardní, tedy 3,90 Kč/min. do všech sítí a 1,90 Kč/SMS. Karta stojí 200 Kč, tato částka odpovídá na ní přednabitému kreditu. Na kartě je navíc aktivní balíček neomezeného volání na T-Mobile, a to na jeden měsíc zdarma. Po jeho uplynutí toto zvýhodnění vyjde měsíčně na 149 Kč.

Ale zpět k datům, která jsou předností této karty. Využívat je za výše uvedených podmínek lze každý den, během měsíce lze tedy za 300 korun prosurfovat až 3 GB dat. Při maximálním využití tohoto bonusu tak jeden gigabajt vyjde na pouhých 100 korun. To je tedy o polovinu méně, než stejný datový objem stojí v případě běžného měsíčního datového balíčku pro předplacené karty (Internet v mobilu na měsíc 1 GB). Za ten si operátor naúčtuje totiž 199 korun.

V tomto ohledu je tedy limitovaná karta Twist 100 MB výhodnější, je ovšem nutné počítat s oním denním omezením spotřeby, které může být v důsledku omezující. Zákazník toužící po „datové svobodě“ se tak bude muset poohlédnout po některém z běžných datových balíčků určených pro Twist karty.

Nejblíže nejvyšší možné spotřebě karty limitované edice jsou 2GB či 4GB balíčky. V případě toho prvního jsou měsíční náklady shodné, tedy 300 korun, za tuto částku je ovšem v balíčku k dispozici o 1 GB méně ve srovnání s limitovanou Twist kartou. U druhého zmíněného je naopak o jeden gigabajt dat více, ale měsíční náklady jsou také už o stokorunu vyšší. U tohoto vyššího balíčku nicméně 1 GB dat vychází rovněž na stokorunu (u nižšího je 1 GB za 150 Kč).

Kromě měsíčních balíčků má T-Mobile v nabídce od loňského listopadu i roční balíček s 6 GB dat (Internet v mobilu na rok), který v sobě slučuje dvanáct měsíčních balíčků s FUP 500 MB. Za tento roční balíček si operátor naúčtuje 998 korun. Jakkoli se zdá tato částka vysoká, tak při rozpočítání nákladů na měsíc je s ohledem na dostupný datový objem balíček výhodnější než ten základní měsíční (Internet v mobilu na měsíc). Ten totiž za 99 korun obsahuje 400 MB dat. Tedy o 100 MB méně, než činí dílčí měsíční příděl ročního balíčku, a to ještě při vyšších měsíčních nákladech ve srovnání s ním. U ročního balíčku totiž oněch 500 MB vyjde měsíčně jen na 83 korun.

Datově zaměřené příznivce předplacených služeb neopomíjí ani konkurence. Například O2 má v nabídce předplacenku Go online, která obsahuje 500 MB dat. Ta jsou na první měsíc zdarma, každý další měsíc je datový balíček k dispozici za zvýhodněnou cenu 99 korun (standardně 150 Kč). Karta Go online stojí 150 Kč, tato částka odpovídá výši přednabitého kreditu. Minutová sazba za hovory do všech sítí je 4,90 Kč, za odeslanou SMS si operátor naúčtuje 1,90 Kč. Měsíční datové balíčky jsou k dispozici tři: 500 MB za 150 Kč, 1,5 GB za 299 Kč a 5 GB za 549 Kč.

Vodafone ve své nabídce ryze datově zaměřenou předplacenku nemá. Karta 26, která obsahuje měsíční balíček kombinující 1,2 GB dat a SMS v síti neomezeně za zvýhodněnou cenu 100 Kč/měsíc, je totiž určena pouze mladým do 26 let. Zmíněný balíček s kombinací datových a textových služeb (1,2 GB + SMS v síti neomezeně) stojí běžně 199 Kč. Datově náročnější předplacenkáři se u Vodafonu mohou rozhodnout pro balíček kombinující neomezené SMS v síti s 3 GB dat, ten vyjde na 349 Kč měsíčně. Ryze datový měsíční balíček má operátor pouze jeden, stojí 49 korun a obsahuje jen 100 MB dat. Takový objem mohou předplacenkáři T-Mobilu čerpat každý den, a to jen za pětinu uvedené ceny.