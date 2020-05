Virtuál přifukuje měsíční data na pětinásobek. Zatím však jen přes léto

Speciální letní akcí, díky níž mají zákazníci Oskarty v jediném dostupném měsíčním datovém balíčku namísto obvyklých 200 MB dat k dispozici za stejnou cenu pětkrát větší datovou porci, navazuje virtuál na nedávno zavedenou podporu 4G. Rychlejší mobilní internet je totiž zákazníkům Oskarty dostupný od letošního března.

Balíček Internet na měsíc tedy za běžných 77 korun nově nabízí celkem 1 GB dat. A to podle virtuála nejméně do konce srpna. Aktivovat balíček lze v hlasové nebo internetové samoobsluze Moje Oskarta a v případě dostatečného kreditu se k prvnímu dni v měsíci automaticky obnoví.

V případě vyčerpání dat před vypršením platnosti balíčku si lze data obnovit za stejných podmínek, zákazník tedy za dalších 77 korun získá opět 1 GB dat. Je však nutné mít na paměti, že dokoupená data platí jen do konce kalendářního měsíce, nespotřebovaný objem Oskarta do dalšího období nepřevede.

Akce na mobilní data mají i konkurenční virtuálové

Datové balíčky nabízí svým zákazníkům i konkurenční virtuálové. Ve srovnání s nimi je ovšem nabídka Oskarty v současnosti parně nejzajímavější. Je nicméně nutné brát v potaz fakt, že jde o časově omezenou akci.

Například u Sazkamobilu je za téměř srovnatelnou cenu k mání měsíční balíček s 200 MB dat. Stojí 70 korun, tedy o sedm korun méně než před letní akcí objemově shodný balíček Oskarty. Nicméně za 1GB datový balíček si Sazkamobil naúčtuje 170 korun, tedy o téměř stokorunu více, než si za vylepšený balíček minimálně do konce srpna účtuje virtuál Vodafonu. Jeden gigabajt dat na měsíc mohou zákazníci Sazkamobilu získat nicméně i zcela zdarma coby jednu z odměn za dobití kreditu v minimální výši 300 korun.

Bonusová data za dobití nabízí i Bleskmobil. V případě aktivního datového balíčku po navýšení kreditu o nejméně 300 Kč přidá zákazníkovi navíc zdarma 50 % datového objemu. Ale jen do konce června. Co se týče standardních balíčků, tak základní Internet Mini s 400 MB dat vyjde na 99 korun. Ve srovnání s běžnou podobou balíčku Oskarty (200 MB/77 Kč) tedy za příplatek pouhých 22 korun nabízí dvakrát více dat. Gigabajtový balíček porovnatelný s konkurenčním balíčkem v letní akci však Bleskmobil nenabízí, v této datové úrovni má zákazník na výběr jen ze 750MB balíčku za 199 korun či 1,5GB balíčku za 299 Kč.

Datový balíček s 1 GB lze najít třeba u Kaktusu, což je virtuální operátor T-Mobilu. Vyjde na 150 korun, tedy na téměř dvojnásobek toho, co si za objemově totožný akční balíček účtuje Oskarta. Kaktus nicméně ke svým balíčkům přidává standardně ještě bonusová data na sociální sítě, a to ve výši jedné poloviny datového objemu daného balíčku. V případě gigabajtové měsíční porce je to tedy 500 MB navrch. Základní datový balíček (500 + 250 MB) vyjde na 100 Kč.

Datově náročné mobilní uživatele neopomíjí ani virtuál Mobil.cz. Do konce srpna totiž u datových balíčků Max při aktivaci prostřednictvím mobilní aplikace dá za stejnou cenu dvojnásobnou datovou porci. Například za 130 korun tak zákazník namísto standardních 700 MB získá 1,4 GB dat. To je o téměř polovinu větší datový objem než v případě akčního balíčku Oskarty, který je však z pohledu ceny opět atraktivnější. Avšak Mobil.cz má oproti konkurenci jednu výhodu. Tou je internet zdarma za každé dobití (200 MB/30 dní), přičemž po vyčerpání FUP není připojení přerušeno, ale jen zpomaleno.