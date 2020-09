O2 má neomezený tarif včetně dat za 699 Kč. Podmínkou je věk do 26 let

O2 dosud nabízelo dva studentské či přesněji mládežnické tarify pro zákazníky do 26 let. Jmenovaly se kůl a dávaly buď 5 GB dat, 120 minut volání a SMS zdarma do vlastní sítě za 399 Kč měsíčně, nebo stejný tarif, ale s 10 GB dat za 499 Kč.

Od 1. září se nabídka mění. Tarify jsou tři plus jeden pro děti. Tři hlavní se jmenují You, dětský příznačně Můj první tarif.

Základní tarif You je v podstatě stejný jako původní levnější kůl. Obsahuje 5 GB dat, 120 minut volání do všech sítí a neomezené SMS do vlastní sítě. To vše za 399 Kč. Zajímavější jsou dva vyšší tarify. You 20 GB, jak název napovídá, obsahuje 20 GB dat a k tomu neomezené volání a SMS do všech sítí. Měsíčně vyjde na 549 korun.

To je o 50 korun více, než za kolik operátor nabízel dražší tarif kůl, ale obsah toho nového je výrazně lepší. Nejenom dvojnásobek dat, ale i neomezené volání a SMS. Pokud by si stejný tarif chtěl u operátora pořídit zákazník starší 26 let, mohl by volit Free+ stříbrný, který stojí 849 korun, ale obsahuje jen 14 GB dat. Přenosová rychlost není u těchto tarifů omezena.

Třetí nový mládežnický tarif O2 You Neo je v podstatě základní neomezený tarif pro všechny služby: data, volání, SMS. Jediné omezení je v přenosové rychlosti, ta je 5 Mbit/s. Tarif vyjde měsíčně na 749 korun, ale v září je zaváděcí cena o 50 korun nižší, tarif stojí 699 Kč.

Pro zákazníky nad 26 let má O2 v podstatě stejný tarif Neo bronzový, který vyjde na 1 099 Kč. Pokud si zákazník pořídí nový tarif You Neo v září, uspoří měsíčně 400 korun, jinak 350 Kč. Což je opět poměrně výrazná úspora. Na druhou stranu, pro studenty to stále může být hodně peněz.

Posledním novým tarifem je O2 Můj první tarif, který je určen pro školáky. Obsahuje 1 GB dat, 120 minut volání do všech sítí a neomezené SMS do vlastní sítě. Všechny nové tarify operátor nepodmiňuje potvrzením o studiu, limitem je pouze věk. Což může být pro mnoho zákazníků zajímavá možnost. Stejné podmínky má u mládežnických tarifů i T-Mobile, naopak Vodafone potvrzení o studiu nebo ISIC kartičku vidět chce, alespoň to tak uvádí.

Konkurenční Vodafone nabízí tarif #jetovtobě, který za 499 Kč nabídne 15 GB dat (10 standardně, 5 GB se musí aktivovat každý měsíc v aplikaci). K tomu neomezené volání a SMS a nepočítání dat u vybraných aplikací v rámci balíčku SocialPass.

T-Mobile má tři studentské tarify. Dva se jmenují Můj student 100, což znamená že obsahují 100 minut a 100 SMS a k tomu buď 7, nebo 17 GB dat. Levnější tarif vyjde na 425 Kč, dražší na 575 Kč. Třetí tarif se jmenuje Můj student M. V rámci něj zákazník získá neomezené volání a SMS a k tomu 17 GB dat. Měsíčně tarif vyjde na 725 korun.

Z výše uvedeného vyplývá, že nová nabídka O2 je lepší než tarify konkurence, alespoň co se poměru obsahu a ceny týče. Navíc prvních 500 zákazníků dostane dvě vstupenky na koncert Bena Cristovao s hostem Tome Princem. Ten je i tváří kampaně.