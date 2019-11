T-Mobile studentům nafukuje data. Neobejde se to bez zdražení

Mladí zákazníci, kteří ještě nedovršili 27 let věku, si budou moci u T-Mobilu i nadále vybírat ze dvou tarifů: Student a Student Data. Operátor tedy zachoval názvy, v nové podobě se ovšem od těch dosavadních liší v datové porci. Co se skladby hlasových a textových služeb týče, ty zůstaly beze změny. Základní tarif tedy stále obsahuje 100 volných minut do všech sítí a k tomu neomezené SMS, ten zaměřený na datově náročné uživatele si zachoval 100 volných minut a 100 volných SMS do všech sítí.

Základní studentský tarif (Student) k těmto službám přidává celkem 6 GB dat. Operátor si za něj naúčtuje 425 korun. Proklamuje přitom, že přidává 4 GB k dosavadní datové porci. Základní podoba tohoto tarifu představeného již v květnu 2017 skutečně obsahuje 2 GB dat (více viz T-Mobile má nový studentský tarif. Konkurence ovšem nabízí více). Připomeňme nicméně, že studentský tarif se stejnou skladbou služeb, jako bude mít ten nadcházející, nabízel T-Mobile již loni: k základním datům tehdy přidával 4GB datový balíček. Loni v září si za takto vylepšený tarif účtoval 449 Kč (základní cena 399 Kč navýšená o standardní padesátikorunový poplatek za 4GB datový balíček).

Nový tarif Student tedy nabídne vlastně stejnou skladbu služeb, na kterou byli zákazníci operátora zvyklí již z minulosti, nyní ovšem za nižší cenu. Nově totiž vyjde o 24 korun výhodněji než dříve. Stejný datový objem, kterým operátor dříve vylepšoval základní podobu tarifu, tedy oproti dřívějšku vyjde jen na 26 korun.

Naopak tarif Student Data doznává reálného vylepšení. Doposud mohli mladí zákazníci v jeho rámci využívat „jen“ 10 GB dat měsíčně, od 28. listopadu to bude ovšem o 60 % více. Tarif totiž nově nabídne 16 GB dat. Avšak zatímco doposud byly měsíční náklady ve výši 499 korun, nově to bude o 76 korun více. Za vylepšený tarif si totiž operátor naúčtuje 575 korun. Oba studentské tarify lze nicméně zařadit do služby Magenta 1 a získat tak výhodnější ceny v rámci rodiny.

A jak si stojí vylepšené tarify ve srovnání s konkurencí? U O2 mohou mladí stejně jako u T-Mobilu vybírat ze dvou tarifů. Tarif [:kůl:] 5 GB obsahuje, jak již název napovídá, 5 GB dat. K tomu přidává operátor 120 minut do všech sítí a neomezené SMS jen v síti. Měsíční náklady jsou 399 Kč. Jde tedy o levnější alternativu k základnímu studentskému tarifu T-Mobilu, nicméně datová porce je o 1 GB nižší a textovky lze bezplatně posílat jen do vlastní sítě. Plusem je pak ve srovnání s nabídkou T-Mobilu 20 volných minut do všech sítí navíc.

Tarif [:kůl:] 10 GB s cenou 499 Kč obsahuje kromě 10 GB dat stejnou skladbu hlasových a textových služeb jako základní studentský tarif O2. Cenou a datovou porcí je tedy srovnatelný s končící podobou vyššího tarifu T-Mobilu, v té nové tedy nabídne výrazně více dat než alternativa O2. Avšak také za vyšší cenu.

Uživatelé z řad studentů budou patrně hledět především na cenu. V takovém kontextu stále nejvýhodněji vychází tedy vodafoní studentský tarif #jetovtobě. Ten při měsíčních nákladech 499 korun nabídne stejnou datovou porci jako vyšší tarif O2, tedy 10 GB, nicméně oproti němu Vodafone studentům dopřává i neomezené volání a neomezené SMS. V tomto ohledu má tedy navrch i nad novým nejvyšším tarifem T-Mobilu. Oproti němu ovšem ztrácí, co se datové porce týče, u T-Mobilu dostanou studenti více. Jenže si také budou muset oproti Vodafonu připlatit a počítat i s tím, že každou minutu provolanou nad rámec volných jednotek operátor zpoplatňuje částkou 3,50 Kč a za každou SMS si po vyčerpání volných jednotek naúčtuje 1,50 Kč.