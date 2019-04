Více datové svobody pro studenty. Vodafone jim dá k tarifu pass zdarma

Cena vylepšeného studentského tarifu #jetovtobě se tedy nemění, operátor si za něj i nadále naúčtuje pouze 499 korun měsíčně. Doposud ovšem za tuto částku získali studenti měsíčně neomezené hovory a SMS do všech sítí a k tomu v základu 10 GB dat. Každý měsíc mohou čerpat nicméně až 12 GB, 2GB datový bonus si musí ovšem vyzvednout v aplikaci Můj Vodafone.

K běžným službám studentského tarifu Vodafonu tak od dubna přibyl nově měsíční balíček Social Pass, díky kterému mohou v aplikacích Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat či Twitter sdílet zážitky bez čerpání dat. Standardní měsíční poplatek za tento pass je 99 korun, studenti jej v rámci tarifu získají zdarma.

Důvod, proč se Social Pass stal součástí studentského tarifu, vysvětluje Vodafone tím, že zhruba polovina spotřebovaných dat u studentů připadá právě na sociální sítě.

Podobně tomu bude jistě i u studentů, kteří využívají některý z konkurenčních tarifů. V jejich případě se ovšem musí obejít bez podobného zvýhodnění. O2 i T-Mobile ovšem oproti Vodafonu dávají studentům možnost výběru ze dvou variant lišících se sestavou služeb i výši měsíčního paušálu.

Například O2 má pro mladé uživatele připraveny tarify [:kůl:] 5 GB a [:kůl:] 10 GB. Stojí 399, respektive 499 Kč měsíčně. Oba tarify obsahují vždy 120 volných minut do všech sítí (po vyčerpání 3,50 Kč/min) a neomezené SMS v síti (do ostatních sítí 1,50 Kč/SMS), liší se tedy datovým objemem. Levnější tarif obsahuje 5 GB, dražší pak 10 GB dat. Z uvedeného je zjevné, že tarif Vodafonu je při shodné ceně výhodnější než vyšší tarif O2.

To platí nicméně i při srovnání se studentskými tarify T-Mobilu. Ty jsou opět dva: Student Data a nově Student Junior. Datovým objemem (10 GB) i cenou (499 Kč/měsíc) je s tarifem Vodafonu srovnatelný prvně uvedený, avšak namísto neomezených služeb obsahuje jen 100 volných minut a 100 SMS do všech sítí (po vyčerpání 3,50 Kč/min a 1,50 Kč/SMS). Nižší tarif Student Junior pak za 449 Kč měsíčně obsahuje rovněž 100 volných minut do všech sítí (po vyčerpání 3,50 Kč/min), k tomu ovšem zcela neomezené SMS, ale naopak jen 6 GB dat.

Passy mají nově i denní podobu

Datové balíčky Pass, které umožňují neomezenou konzumaci vybraných služeb, představil Vodafone v říjnu 2017. Tehdy se omezovaly pouze na sociální sítě a chatovací aplikace (více viz Vodafone spouští neomezené balíčky dat. Má k tomu nové logo). Každý z těchto balíčků (Social Pass a Chat Pass) vyjde vždy na 99 korun měsíčně.

V půlce listopadu 2017 k nim pak přibyly další dva balíčky určené pro bezplatný poslech hudby či bezplatné sledování videí: Music Pass a Video Pass (více viz Vodafone dává dva neomezené datové balíčky až do konce ledna zdarma). Hudební pass vyjde opět na 99 korun, pouze balíček pro sledování videí je o poznání dražší: 199 Kč/měsíc. Koncem loňského roku pak operátor avizoval příchod passu zaměřeného na zálohování uživatelských dat (více viz Datově neomezeně půjde i zálohovat. Vodafone chystá nový Pass). Cloud Pass vyjde opět na 99 korun.

V nabídce operátora jsou i takzvané multipassy, tedy kombinace tří passů za zvýhodněnou cenu. Multipass vyjde na 299 korun, za tuto cenu kombinuje Video Pass a Music Pass buď s Chat Passem, nebo se Social Passem. Uživatel tak měsíčně ušetří 98 korun, pokud by totiž každý z balíčků v multipassu objednal samostatně, pak by utratil 397 Kč.

Standardní měsíční passy letos v dubnu rozšířily jejich denní varianty, za ty si operátor naúčtuje 9, nebo 19 korun. Vyšší denní poplatek se vztahuje opět na Video Pass (více viz Vodafone má neomezená data na den už za 9 Kč. Ale vždy jen pro něco).

Podobnou službu mohou využít i zákazníci T-Mobilu. S balíčkem StreamOn mohou neomezeně ovšem pouze sledovat video či poslouchat hudbu, a to rovněž pouze v podporovaných aplikacích. StreamOn stojí 249 korun měsíčně (více viz T-Mobile spouští neomezená data pro hudbu a video. Není to zadarmo).

O2 žádnou podobnou vlastní službu nenabízí, nicméně k vybraným neomezeným tarifům (včetně studentských tarifů) dá Spotify Premium na tři měsíce zdarma.