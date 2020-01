Tarif bez úvazku i pro studenty. U T-Mobilu si ho sestaví podle sebe

Po téměř pěti měsících od uvedení nové tarifní nabídky umožní T-Mobile stejné výhody i mladým zákazníkům od 6 do 27 let. Nový tarif Můj Student, který bude nabízet od středy 29. ledna, si tak budou moci sestavit podle vlastních potřeb. Operátor navíc i u studentského tarifu na míru ruší dvouletý úvazek.

Studentské tarify obměňuje dva měsíce po jejich posledním vylepšení, to se týkalo navýšení základní datové porce. Na konci loňského listopadu k tarifům Student a Student Data přidal vždy po šesti gigabajtech dat. Došlo ovšem i k mírnému zvýšení měsíčního paušálu (více viz T-Mobile studentům nafukuje data. Neobejde se to bez zdražení). Nyní se výše měsíčních nákladů u tarifů se stejnou skladbou služeb nemění, operátor přitom opět navyšuje základní data. Nyní ovšem jen nepatrně, přidává totiž jen 1 GB navíc.

Pro představu: stávající tarif Student při 425 korunách měsíčně obsahuje 100 minut a neomezené SMS do všech sítí a k tomu 6 GB dat, v případě nového tarifu Můj Student při stejné porci hlasových a textových služeb a shodných měsíčních nákladech získá zákazník 7 GB dat. Podobně je tomu i v případě studentského tarifu pro dataře, ve stávající i v nové podobě vyjde při shodné porci volných jednotek (100 minut a 100 SMS do všech sítí) na 575 korun. Nově ovšem namísto 16 GB dat bude obsahovat 17 GB. A to navíc vždy bez dvouletého úvazku. Avšak studentskou výhodu v podobě zvýhodněných dat operátor garantuje právě na dva roky.

Nicméně i studenti budou mít od 29. ledna k dispozici několik balíčků kombinujících hlasové a textové služby. Počínaje výše zmíněnou kombinací 100+100 až po neomezené volání a SMS. Konečná výše měsíčních nákladů se tak stejně jako u běžné tarifní nabídky bude odvíjet právě od preferencí zákazníka, co se jednotlivých služeb týče. Studentský tarif nicméně splňuje podmínky pro zařazení do rodinného řešení, přidáním do Magenty 1 tak lze dosáhnout výhodnějších cen.

V případě zájmu o tarif Můj Student ze strany stávajících mladých zákazníků bude možné na tento přejít zcela bezplatně. Dostupný bude ve všech standardních prodejních kanálech včetně webových stránek operátora či v aplikaci Můj T-Mobile. Zájemce o studentský tarif musí dokladem doložit, že ještě neoslavil 27. narozeniny. Kartu ISIC T-Mobile nevyžaduje.

Předložení tohoto průkazu vyžaduje konkurenční Vodafone, bez něj si není možné jeho studentský tarif #jetovtobě pořídit. I přes tuto podmínku jde ovšem stále o nejvýhodnější studentský tarif na trhu. Za 499 korun nabízí zcela neomezené hlasové a textové služby a až 12 GB dat (základních 10 GB lze navýšit v aplikaci Můj Vodafone navýšit o další 2 GB), to vše bez úvazku. Kromě toho operátor přidá zdarma Social Pass umožňující neomezené chatování ve vybraných aplikacích (více viz Více datové svobody pro studenty. Vodafone jim dá k tarifu pass zdarma) či datovou SIM pro sdílení dat v tabletu či notebooku.



U O2 mohou studenti vybírat ze dvou tarifů: [:kůl:] 5 GB a [:kůl:] 10 GB. Oba obsahují po 120 minutách do všech sítí a neomezené SMS v síti. Liší se tak datovou porcí, 5 a 10 GB. Nižší tarif vyjde na 399 korun, vyšší je o stokorunu dražší. Právě u O2 tak zabodují studenti, kteří hledají tarif s nejnižším měsíčním paušálem. Oproti konkurenci jsou ovšem tarify [:kůl:] podmíněny dvouletým úvazkem.