Zdražil, srazil data, ale dá slevu. T-Mobile má nový akční tarif

Stejně jako doposud je i aktuální akční tarif možné získat pouze přes web operátora, pouze po časově omezenou dobu (do 28. února) a je určen jen pro nové zákazníky. Ti přitom ještě nedávno mohli za o něco málo vyšší částku získat téměř dvakrát více dat než nyní.

V současné podobě totiž akční tarif nabídne „jen“ 6 GB, v té předchozí, dostupné loni v listopadu, to bylo přitom až 11 GB: ke standardní 10GB porci dával operátor prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile každý měsíc další gigabajt (více viz T-Mobile se po experimentu vrací k výhodnému tarifu. Trochu ho vylepšil).

Počty volných minut a SMS zůstaly beze změny, v obou případech má zákazník stále po sto volných jednotkách měsíčně. Co však nezůstalo beze změny, je cena. Zatímco listopadový datově štědrý tarif vyšel na 494 korun, standardní cena toho aktuálního činí 575 Kč. Nový zákazník tedy prakticky dostává méně za vyšší cenu. Operátor nicméně na současný tarif dává výraznou slevu.

Ta činí 25 % z výše uvedené standardní ceny. T-Mobile podotýká, že takovou slevu u něj běžně získají jen zákazníci, kteří si v rámci programu Magenta 1 spojí minimálně pět služeb pod jeden zákaznický účet. To v tomto případě není podmínkou jejího získání. S dodatečnou slevou tedy nový akční tarif vyjde na 431,25 Kč. To je již zajímavější suma, nicméně v porovnání s předchozími nabídkami je stále tak trochu zklamáním.



Loni v září totiž T-Mobile zaexperimentoval, představil tehdy výrazně obměněnou podobu akčního tarifu, který do té doby ve čtyřech předchozích vlnách obsahoval kromě volných minut a SMS (100+100) vždy také 10 GB dat. A to za 499 korun. V zářijové podobě tarif sice obsahoval dvojnásobek volných jednotek (200 minut+200 SMS), ale mobilní data spadla na polovinu (5 GB). Tomu nicméně odpovídala cena, která klesla na 375 korun (více viz Letitý výhodný tarif T-Mobilu má novou podobu. Datově náročné zklame).

Aktuální tarif tedy ve srovnání se zářijovou nabídkou disponuje téměř srovnatelnou datovou porci, ale zákazník za něj přitom zaplatí více. Navíc má k dispozici obvyklý objem volných jednotek, tedy o polovinu méně než u levnějšího tarifu z loňského září.



V současné podobě tak akční tarif osloví především ty zákazníky, kteří nemají příliš vysoké nároky na mobilní data a vědí, že u vyššího objemu by tarif jen zbytečně přepláceli, a zároveň ani tak často nevolají či neposílají SMS, více volných jednotek v rámci tarifu by tedy nevyužili. Každopádně ze srovnání s běžnou tarifní nabídkou T-Mobilu tento časově omezený tarif vychází i nadále jako ta lepší volba, byť v minulosti bylo možné v jeho rámci získat větší datovou porci.

I u stávající časově omezené nabídky mají zákazníci možnost vyzkoušet si neomezená data na jeden měsíc zdarma. Ta operátor dává už od loňského června standardně ke všem tarifům sjednaným online (více viz T-Mobile dává na měsíc neomezená data zdarma. V prodejně je nedostanete).