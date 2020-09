Letitý výhodný tarif T-Mobilu má novou podobu. Datově náročné zklame

S časově omezenými tarifními nabídkami, které se zaměřují na mobilní data, má T-Mobile bohaté zkušenosti. Poprvé totiž speciální tarif obsahující 10 GB dat, 100 minut a 100 SMS představil v červnu 2017. Stejný tarif pak do nabídky opět na omezenou dobu zahrnul ještě v září 2018, červnu 2019 a naposledy letos v květnu (více viz T-Mobile znovu oprášil tři roky starý výhodný tarif. Opět jen na chvíli). A to vždy za 499 korun měsíčně.

Pro někoho přijatelná částka, pro někoho stále vysoká. Druhou skupinu tak potěší, že po čtyřech měsících přichází operátor s inovovanou nabídkou, která klade důraz spíše na cenu. V nové podobě si totiž T-Mobile za časově omezený tarif naúčtuje jen 375 Kč, tedy o 124 korun méně než doposud. Tarif přitom za nižší cenu nabídne dvojnásobek volných minut i SMS. Tedy v obou případech 200 jednotek (po jejich vyčerpání se platí 3,50 Kč/minutový hovor a 1,50 Kč/SMS).

V čem je tedy háček? Až doposud to působí jako krok T-Mobilu správným směrem. Jenže jsou tu ještě mobilní data. Tedy ta část paušálních tarifů, která je pro mnohé uživatele, co se v měsíčním paušálu obsažených služeb týče, tou nejdůležitější. V tomto ohledu ovšem při srovnání s tři roky oprašovaným tarifem přichází zklamání.

T-Mobile dá totiž v nové podobě tarifu méně dat, a to o dost výrazně. Přesně o polovinu. Nově má zákazník k dispozici totiž jen 5 GB. Operátor k tomu slibuje neomezená data na 30 dní zdarma, to je však standardní promo akce vztahující se na každý tarif sjednaný či prodloužený prostřednictvím jeho webu (více viz T-Mobile dává na měsíc neomezená data zdarma. V prodejně je nedostanete).

I přes výrazně skromnější datovou porci je však časově omezený tarif, který je možné aktivovat jen do 31. září, stále hodně zajímavý. Stačí si jej totiž porovnat se standardní tarifní nabídkou T-Mobilu. Z individuálně sestavených tarifů je datově nejblíže ten s 3 GB, kdy ve variantě s 200 volnými minutami a 200 SMS vychází na 525 korun. Tedy o 150 korun dráže, přičemž oproti speciálnímu tarifu obsahuje o 2 GB méně dat.

Zájemce o limitovaný tarif T-Mobilu musím mít ovšem špetku štěstí, operátor totiž jeho nabídku nezobrazí všem. Podle podmínek je tato nabídka určena pro operátorem oslovené zákazníky. To znamená, že ne každému návštěvníkovi webu operátora, kde se dá tento tarif výhradně objednat, se v záhlaví zobrazí odkaz na něj.