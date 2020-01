S novými tarify platí zákazníci 90 korun za gigabajt, chlubí se T-Mobile

Vylepšené mobilní tarify s větším množstvím dat u zákazníků uspěly. Alespoň to ukazují data operátora T-Mobile, o která se zástupci jeho vedení podělili s novináři na „novoročním“ setkání.

Novou generaci tarifů si Juraj Bóna, šéf české pobočky T-Mobilu, a jeho nadřízený José Perdomo Lorenzo (má na starosti T-Mobile CZ a Slovak Telecom) pochvalují. Podle nich na nové produkty přešla již zhruba třetina „rezidentních“ zákazníků s mobilními tarify.

Čtvrtina těchto zákazníků podle Bóny volí některý z neomezených tarifů, zbytek některý z plánů s určitým datovým objemem. Nejoblíbenější je Můj Tarif M s 12 GB dat, hned za ním stejná volba jen s 1,5 GB dat. „To je tarif pro ty, kteří jsou ochotni utrácet zhruba 500 korun měsíčně,“ vysvětlil Bóna. Třetí a čtvrtou příčku v popularitě drží varianty Můj Tarif M s balíčkem neomezených dat SD a neomezených dat HD (T-Mobile u nich po vyčerpání určitého objemu zpomalí rychlost).

Tolik, kolik potřebují

„Ukazuje se, že zákazníci s novou generací tarifů spotřebovávají v průměru tolik dat, kolik zhruba spotřebovávali během naší úspěšné letní akce s neomezenými daty,“ pochlubil se Bóna aktuální statistikou. Loni přes léto, kdy T-Mobile nabídl zákazníkům možnost využívat data neomezeně, se průměrná spotřeba dat na jednoho klienta vyšplhala na zhruba 6 GB za měsíc. A teď je to u klientů s novými paušály velmi podobné.

Zákazník s některým z neomezených tarifů podle údajů operátora přenese měsíčně v průměru 17,5 GB dat. „To je velmi zajímavá hodnota, třeba ve Finsku to bylo u takových klientů za loňský rok 20 GB měsíčně, v Koreji asi 30 GB za měsíc,“ řekl José Perdomo Lorenzo. „Ti, kdo data velmi aktivně využívali v létě, v tom teď pokračují,“ dodal k tomu Bóna.

Zajímavé je porovnání se zákazníky z celé báze. Zatímco před letní akcí přenášel průměrný zákazník T-Mobilu necelé 2 GB dat měsíčně a v akci hodnota vyskočila na zhruba 6 GB, teď se průměr za celou skupinu klientů s paušály blíží ke 3 GB (údaj z listopadu 2019 hovoří o 2,708 GB).

To v bázi zákazníků s novými tarify vlastně průměr postupně trochu klesá, v září přenesli první klienti s novými paušály v průměru přes 6,5 GB, v říjnu to bylo něco lehce přes 6 GB a v listopadu asi 5,6 GB na zákazníka.

„Je to dáno tím, že z počátku na nové paušály přecházeli zákazníci s vysokou spotřebou, kteří často volili některý z neomezených tarifů. Teď už klienti častěji volí některé z pevně daných balíčků dat,“ vysvětlil situaci Perdomo Lorenzo. Podle něj je aktuální úroveň spotřeby dat těchto zákazníků „zdravá“.

Prostor pro zlevnění

Zároveň ovšem údaje operátora naznačují, že spousta klientů mu platí zbytečně peníze navíc: ti, kdo zůstávají na starších tarifech, sice víc dat asi nepotřebují, ale u nové generace paušálů by své množství dostali levněji.

V průměru teď zákazník s novým tarifem platí něco kolem 90 korun za spotřebovaný GB, například loni v listopadu to bylo konkrétně průměrně 95 korun. Přitom před letní akcí zákazníci obvykle platili za GB dat v průměru 226 korun. Operátor toto číslo spočítá tak, že vydělí částky, které zákazníci utratí za tarify, množstvím přenesených dat. Neodečítá od toho „opravné“ položky za volání, SMS a další klasické služby.

„Tyto služby se staly komoditami, jsou to nutné vlastnosti, nikoli služby s přidanou hodnotou,“ komentoval stav Perdomo Lorenzo. Podle něj lze takto snadno porovnávat hodnotu GB dat i v mezinárodním měřítku.

Šéfové T-Mobilu chtějí, aby spotřeba dat nadále rostla. „Nechceme, aby naše síť zahálela, od toho tu není,“ řekl Perdomo Lorenzo. Během léta si prý operátor také vyzkoušel, že větší nápor zákazníků síť zvládne.



„Přetížení sítě se v letní akci objevilo asi v jednom až dvou procentech míst v síti, šlo o specifické případy, kde budeme muset do rozvoje sítě investovat,“ naznačil španělský šéf českého T-Mobilu, že o vytížení není nutné mít obavy.

S rostoucí spotřebou by tak mohla ještě dále klesat průměrná cena, kterou zákazníci za GB dat platí. Ostatně, v letní akci klesla ona průměrná cena spotřebovaného GB až na 68 korun. To už se podle vyjádření šéfů operátora blíží běžným nákladům na přenos takového objemu dat v síti.

„Jeden gigabajt nás stojí asi padesát až šedesát korun,“ zmínil Perdomo Lorenzo a dodal: „Takže k poklesu tu je prostor, ale už ne moc veliký. Do budoucna by nám s tím měly pomoci 5G sítě.“ Investice do nich sice budou podle vedení T-Mobilu obrovské, ale vzhledem k výsledné kapacitě náklady na přenos jednoho GB dat výrazně klesnou.