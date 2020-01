Za odklady aukce je nezájem, myslí si T-Mobile. Nespěcháme, říká operátor

Generální ředitel společností T-Mobile CZ a Slovak Telecom José Perdomo Lorenzo si na setkání s novináři dovolil zaspekulovat na téma chystané aukce frekvencí pro 5G sítě. „Myslím si, že skutečným důvodem úvah o odkladu aukce je to, že stát nemůže sehnat reálného čtvrtého zájemce,“ řekl Lorenzo.

Možnost odkladu aukce připustil už v závěru loňského roku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a regulátor, který aukci vyhlašuje, to považuje za potenciální problém, jednak kvůli rozpočtovým pravidlům ČR a také doporučením EU. Znovu se o odkladu začalo mluvit v polovině ledna, vláda sice schválila materiál, ve kterém počítá s vyhlášením aukce v prvním čtvrtletí (více viz Aukce na sítě 5G má začít ještě v prvním čtvrtletí), ovšem kvůli připomínkám ministerstva průmyslu a obchodu by se mohl termín o dva až tři měsíce posunout (více viz Aukce 5G se možná posune. Chceme více účastníků, zní z ministerstva).

Současné podmínky nejsou údajně natolik lákavé, aby přitáhly zájem většího počtu firem. Přitom čtvrtý zájemce minimálně podle veřejných prohlášení existuje: operátor Nordic Telecom své ambice nijak netají a naopak dlouhodobě volá po tom, aby aukce proběhla co nejdříve.

Celkově je Perdomo Lorenzo ke strategii čtyř operátorů skeptický. „Sítě 5G budou vyžadovat obrovské investice. Ve světě přitom dochází spíše ke konsolidaci operátorů. Nováček se přitom bude snažit stlačit ceny, bude čelit vysokým výdajům za roamingové poplatky svých zákazníků a zároveň lákat takzvané heavy-usery,“ vysvětlil šéf T-Mobilu, proč to nebude mít případný nový hráč vůbec lehké. „V EU často čtvrtí operátoři v současnosti bojují o přežití nebo se sotva dostávají na nulu,“ dodal.

Navíc, stávající operátoři rozhodně nechtějí situaci případnému nováčkovi nijak ulehčit. „Nechceme, aby se případný nový hráč na naší síti takříkajíc vezl téměř zdarma,“ komentoval Perdomo Lorenzo obvyklou výtku operátorů k podmínkám aukce. Ty například zaručují nováčkovi na určitou dobu přístup do sítí stávajících operátorů za výhodných podmínek národního roamingu. „My jsme do sítě roky investovali a nemáme problém do ní někoho pustit. Ale musí to být za odpovídajících podmínek,“ upřesnil.

Nutno podotknout, že cena za národní roaming v podmínkách aukce určena není a bude ji dále řešit ČTÚ.

Celkově pak šéf největšího českého mobilního operátora tvrdí, že s aukcí 5G jeho firma nijak nespěchá. „Pro rozjezd 5G služeb nepotřebujeme ony konkrétní frekvence 700 MHz a 3,5 GHz, můžeme 5G stavět klidně na stávajících kmitočtech,“ upozornil.

„Nové spektrum rozhodně nepotřebujeme za každou cenu. Ano, je to strategická záležitost a do budoucna se jistě bude hodit a zájem tedy máme, ale chceme ho koupit za správnou cenu a za správných podmínek,“ vysvětlil postoj T-Mobilu k aukci jeho generální ředitel.

Nutno podotknout, že z hlediska konkurence, která by frekvence měla, by samozřejmě byl T-Mobile v nevýhodě, a to hlavně dlouhodobě. I Perdomo Lorenzo přiznal, že frekvenční pásma budou důležitá hlavně v budoucnu. „To pravé využití 5G sítí bude ještě chvíli trvat,“ naznačil, že mnohé služby a aplikace, které jsou s příchodem 5G spojovány, nejsou záležitostí několika příštích let.

I proto chystají operátoři spíše postupné investice do 5G, což by mělo trochu rozložit jinak astronomické částky, které bude budování nových sítí vyžadovat. Operátoři tak podle něj budou u 5G sahat po sdílení sítí ještě častěji než dosud. „I třeba v Koreji, která je v 5G napřed, budují tamní operátoři jedinou společnou 5G infrastrukturu,“ připomněl Perdomo Lorenzo situaci v zemi, která je mnohdy v telekomunikacích dávána za vzor.