Zájemce o čtvrtého operátora to myslí vážně. Peníze získá prodejem pozemků

Slovenská realitní společnost J&T Real Estate vstoupila do projektu Nové Vajnory v Bratislavě. Tato realitní zpráva má přitom přímou souvislost s českým telekomunikačním trhem. Jedna ze součástí skupiny J&T totiž v podstatě kupuje část pozemků od jiné investiční společnosti: Nordic Investors. A ta je vlastníkem operátora Nordic Telecom, který se netají záměrem účastnit se chystané aukce frekvencí pro 5G sítě a tedy tím, že chce být plnohodnotným čtvrtým mobilním operátorem.

Oficiálně ovšem Nordic doposud účast v aukci nepotvrdil a firma stále říká, že nic není jisté. Nadále oficiálně platí, že vyhodnocuje podmínky zadávací dokumentace aukce po zveřejnění vypořádání připomínek ČTÚ. Nynější transakce s J&T Real Estate ovšem naznačuje, že je Nordic rozhodnut do aukce vstoupit, ostatně nepřímo to potvrzuje i zakladatel a majoritní akcionář skupiny Nordic Investors Tomáš Otruba.

„V neposlední řadě také snížením expozice na slovenském realitním trhu získáme kapitál pro naše další ambiciózní projekty, zejména v oblasti telekomunikací,“ stojí v jeho prohlášení k transakci. O tom, jakou částku Nordic tímto způsobem získá, ovšem oficiální zdroje mlčí, ani jedna ze stran si nepřála detailní podmínky zveřejnit.

Ceny stavebních pozemků v dané lokalitě se ovšem obvykle pohybují v rozmezí 150–200 eur za metr čtvereční. V případě lokality Nové Vajnory jde o pozemky o celkové rozloze 850 tisíc metrů čtverečních, ovšem zatím bez vydaného územního rozhodnutí, což jejich hodnotu snižuje, navíc se jich Nordic nejspíš nezbavuje kompletně. I kdyby se tedy cena pohybovala na polovině spodní hodnoty výše uvedeného rozmezí, znamenalo by to, že Nordic z transakce získá necelých 64 milionů eur, tedy v přepočtu přes 1,6 miliardy korun. Částka může být ovšem vyšší.

To už je na účast v aukci a případné budování čtvrtého operátora zajímavá suma. Nordic Telecom sice přímo neříká, kolik peněz by chtěl do nové sítě investovat, ale z dřívějších prohlášení představitele firmy vyplývá, že by to měly být vyšší jednotky miliard korun. „Dnes už určitě neplatí, že by na stavbu celoplošného pokrytí bylo potřeba zhruba třicet miliard, jak se traduje. Co se našich kapitálových investic týče, počítáme se zlomkem této částky,“ řekl už dříve pro Lidovky.cz ředitel pro vnější vztahy operátora David Voska s tím, že jde o částku za budování sítě i platbu za frekvence z aukce.

Značnou část těchto prostředků teď tedy skupina Nordic získává z realitní transakce. Část výdajů pokryje nejspíš další hotovost z prostředků Nordiku a dále také investoři. Těmi mají být technologická společnost Dense Air a také právě skupina J&T, která figuruje v aktuální transakci. Zdá se tedy, že je vše připraveno k tomu, aby se Nordic Telecom pokusil plnohodnotným čtvrtým mobilním operátorem skutečně stát.