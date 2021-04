Utajený tarif: Nordic nabídne 4 GB dat za 195 korun, má to však háček

Čtyři gigabajty mobilních dat za necelých 200 korun, to je na českém trhu opravdu zajímavá nabídka. Jenže v případě Nordic Telecomu to má trochu háček: na datový tarif s touto porcí dat za 195 korun totiž dosáhnou pouze stávající zákazníci operátora – je přitom jedno, jaké služby využívají, ale nějaké už mít musí: může to být třeba televize, pevný internet nebo jiný z tarifů operátora.

I pak ovšem tarif nejde získat jen tak třeba objednávkou na webu operátora – je potřeba si o něj říci, standardně je na stránkách Nordic Telecom stejný tarif dostupný za 295 korun, stávající zákazníci tedy získají tarif zhruba s třetinovou slevou.

Ostatní parametry zůstávají podle všeho zachovány: jde tedy čistě o mobilní datový tarif, který se hodí pro použití třeba v tabletu nebo jiném zařízení, ze kterého nebude uživatel telefonovat. Za hlasové hovory k tarifu se nedá totiž ani připlatit. Rychlost stahování je omezena na 5 Mbit/s a po vyčerpání objemu dat si může zákazník připlatit za další data. Jeden gigabajt navíc vyjde na 70 korun, 2 GB na 120 korun a 4 GB na 200 korun.

Datové tarify konkurence Nejlevnější datový tarif T-Mobilu vyjde na 275 Kč měsíčně. V základu obsahuje 4 GB, další jeden gigabajt získá zákazník v aplikaci. Na datové SIM lze navíc využívat i hlasové (3,50 Kč/min) a textové (1,50 Kč/SMS) služby. O2 a Vodafone pak nabízejí čistě datové tarify. V případě O2 ten nejlevnější vyjde na 199 Kč. Tedy o pouhé čtyři koruny dráž než akční nabídka Nordic Telecomu, oproti té nicméně obsahuje pouze polovinu datové porce (2 GB). Vodafone si za základní datový tarif účtuje 399 Kč, obsahuje nicméně 10 GB dat a lze jej využít až se dvěma SIM.

Tarif nabízí Nordic zatím jako virtuální operátor. Podle toho, co firma píše na svých stránkách, bude uživatel v reálu nejspíše surfovat v síti T-Mobilu (kterou operátor sdílí s O2), přičemž je datování omezeno maximálně na LTE sítě. 5G očekávat uživatelé nemohou, a to ani tam, kde ho T-Mobile již má.

Nordic nicméně po zisku frekvencí v nedávné aukci kmitočtů pro 5G sítě počítá s tím, že by měl vstoupit na trh i jako plnohodnotný mobilní operátor.

Firma ovšem získala frekvence jen ve vyšším kmitočtovém pásmu, které jí umožní komfortní kapacitní pokrývání hustě osídlených oblastí, v ostatních případech se bude muset spolehnout na národní roaming, který aukce nově v podmínkách zakotvila.

Ovšem jednání o národním roamingu a samotné technické řešení budou náročné záležitosti, takže nejspíš nemůžeme očekávat, že by Nordic spustil služby plně pod svou taktovkou ještě před koncem letošního roku.