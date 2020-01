T-Mobile investuje do optiky. Prvním gigabitovým městem bude Benešov

T-Mobile chce jít cestou jak budování zcela nových přípojek, tak i nákupem již vybudovaných sítí, které následně zmodernizuje. Tak postupoval i loni, když koupil firmu Planet A. Velkou překážkou organického růstu je délka územního řízení, které prodlužuje byrokracie a nevyhovující legislativa.

„V minulém roce jsme kvůli překážkám na úřadech nevyčerpali šedesát procent investičních prostředků. Délka územního řízení je v Česku neuvěřitelných 531 dní,“ podotkl generální ředitel T-Mobile CR a Slovak Telekomu Jose Perdomo Lorenzo.

Letos chce T-Mobile pokrýt optikou až do bytů například Benešov, který se tak má stát prvním „gigabitovým“ městem v Česku s více než 5 500 přípojkami na 20 000 obyvatel. Operátor bude pokračovat s projekty v Ústí nad Labem, Pelhřimově, Lanškrouně, Bechyni, Přešticích, Lounech a vybraných částech Brna a Benátek nad Jizerou.

T-Mobile již loni oznámil, že chce do roku 2025 vybudovat nejméně jeden milion optických přípojek, které by umožňovaly internetové připojení od jednoho do deseti Gbit/s (více viz T-Mobile plánuje masivní výstavbu optických přípojek. Připojí milion bytů).

Optika FTTH je nejrychlejší technologie na trhu, které dokáže s určitými limity konkurovat pouze kabelový internet. Služby kabelového internetu bude dále v Česku vylepšovat operátor Vodafone, který se momentálně spojuje s poskytovatelem kabelového internetu UPC. Další z velkých operátorů CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) ohlásil už loni záměr vybudovat milion domácích optických přípojek zhruba do roku 2026.

V ČR má momentálně k optické síti přístup jen zhruba osm procent obyvatel. Průměr v EU je přitom zhruba 14 procent. Spotřeba dat v tuzemské fixní síti je v současnosti kolem 70 GB měsíčně. Do roku 2025 se má zvýšit na jeden TB. Optické sítě T-Mobile buduje i v sousedním Slovensku, kde během pěti let Slovak Telekom zprovoznil přes 600 tisíc přípojek.

Příklon velkých operátorů k optickému připojení má být cestou, jak snížit chutě zákazníků využívat rychlé připojení k internetu přes mobilní technologie, třeba ve formě sítí 5G. Ty budou v budoucnu vytížené nejspíš řadou nových aplikací (průmysl, autonomní mobilita, vyhrazená konektivita) a pevná kapacita by v tom mohla být překážkou.