T-Mobile se po experimentu vrací k výhodnému tarifu. Trochu ho vylepšil

Výhodný tarif T-Mobile operátor poprvé představil v červnu 2017. Vždy byl dostupný jen přes web operátora a měl velmi jednoduchou strukturu: 10 GB dat, 100 minut a 100 SMS. To vše za 499 korun.

Přestože operátor vždy uváděl, že to je jen omezená nabídka, tak s menšími či většími přestávkami bylo možné tento tarif objednávat až do konce léta letošního roku. Naposled ho operátor reaktivoval letos v květnu.

Od září však nabídku změnil. Snížil cenu na 375 korun, ovšem upravil jeho obsah. Na jednu stranu zdvojnásobil počet volných minut a SMS na 200, na druhou však snížil objem dat na polovinu – na 5 GB. Což sice v kontextu dalších tarifů operátora nebyla špatná nabídka, ale dnes jsou důležitá data, takže to byl vlastně krok zpět.

Nyní se však nabídka opět změnila a v podstatě se vrátila do původní podoby. Respektive je o fous lepší za o fous nižší cenu. Ta dnes činní 494 korun, ale to je opravdu velmi drobný rozdíl. Tarif nyní obsahuje opět 100 minut a 100 SMS a k tomu 11 GB dat.

Jenže 1 GB dat je nutné každý měsíc aktivovat v aplikaci. Tam je také možné v jednom měsíci aktiovat neomezená data. Což je však běžná nabídka operátora u všech tarifů objednaných online a platila i u zářijového speciálního tarifu.

Uvedená nabídka byla v roce 2017 výjimečná, v roce 2020 už tak bombasticky nepůsobí, ale při pohledu do ceníku operátora i na to, co nabízí konkurence, to pro některé zákazníky zase tak nezajímavá akce není.

Třeba T-Mobile umožňuje tarify sestavit individuálně, ale balíček 10 GB dat logicky nemá. Takže když se zvolí balíček 100 minut a 100 SMS a k tomu se přidá 15 GB dat, tak se měsíčně bude platit 675 korun. A nebo stejný balíček volání a SMS a k tomu 4 GB dat, za což bude chtít operátor 475 korun.

Z toho plyne, že akční webová nabídka je stále výhodná. A to pro toho, kdo nepotřebuje moc volat a psát SMS, ale potřebuje data. Samozřejmě, 10 GB není zase žádná ohromná porce, ale pro běžný provoz na mobilu by to mělo s rezervou stačit.

Konkurenční O2 má u všech tarifů neomezené volání a SMS, což cenu zvyšuje a když se zvolí varianta se 4 GB dat, tak tarif vyjde na 649 Korun. Vodafone má tarif se stejnými parametry jako O2 za 599 Kč.