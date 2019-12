T-Mobile spouští internet v letadle. Zatím je zdarma

Novou službu mohou vyzkoušet zákazníci T-Mobilu s aplikací Můj T-Mobile na letech společností Lufthansa, Austrian Airlines a Eurowings. Ovšem nikoli na všech letech, ale jen na těch, které obsluhují letouny Airbus A320, jež jsou vybavené palubním wifi systémem. Nabídka samozřejmě neplatí jen na lety z a do Prahy, ale na všechny lety v rámci evropského kontinentu, které vybavená letadla obsluhují.

Dobrou zprávou je, že služba je v pilotním provozu zdarma, a to od 16. prosince do 29. února 2020. Jestli a jak bude služba zpoplatněna následně, zatím nebylo rozhodnuto.

Zákazník se na palubě letadla připojí do wifi sítě, a ta je přes satelit Inmarsat ve spojení s internetem. Maximální přenosová rychlost je omezená na 600 kbit/s, to by však mělo stačit na běžné procházení internetových stránek, příjem a odesílání e-mailů nebo na chatování.

Zákazník, který chce připojení v letadle využívat, musí mít v telefonu aplikaci Můj T-Mobile a před letem by si ji měl aktualizovat. Na palubě letadla pak přepne přístroj do letového režimu, v aplikaci spustí Internet v letadle beta a připojí se k síti. To vše zatím platí pro telefony s Androidem, pro přístroje Applu bude vše k dispozici během několika týdnů. Konkrétnější operátor zatím není.

Internetové připojení v letadlech dnes není už nic výjimečného, ale většinou je tato služba relativně drahá. Rozšířenější je na dálkových letech mezi kontinenty, ale mnoho leteckých společností ji ve větší míře začíná nabízet i na středních a dlouhých letech. U Lufthansy se služba jmenuje FlyNet a v nabídce jsou dva typy připojení. Pomalejší, které odpovídá nabídce T-Mobile, a rychlejší i pro online sledování videí.

Služba stojí 3 eura (asi 77 korun) na letech kratších hodinu, 5 eur (asi 130 korun) na letech do dvou hodin a 7 eur (zhruba 180 korun) na letech nad dvě hodiny. Rychlejší připojení stojí zhruba dvojnásobek.