Nový akční tarif T-Mobilu stojí jen 330 korun. Datovou porcí nenadchne

Časově omezené akční tarify nabízí T-Mobile v nepravidelných vlnách už od poloviny roku 2017. Primárně se v nich zaměřuje na pořádnou porci dat a výhodný měsíční paušál. Občas se v nabídce objeví tarif, který se od tohoto původního zaměření vzdaluje. Jedním z nich je i aktuální akční nabídka, která je platná až do konce dubna.

Ta je, co se výše měsíčního paušálu týče, za celou dobu vůbec nejvýhodnější. Za tarif, který by měl zlákat předplacenkáře k přechodu na paušální služby, si operátor účtuje pouhých 330 korun. To je aktuálně druhý nejlevnější tarif v nabídce síťových operátorů – levnější je jen standardní tarif od Vodafonu, který při ceně 299 korun obsahuje 130 volných minut a 1 GB dat.

Ale zpět k akční nabídce T-Mobilu. Tarif při uvedené ceně obsahuje 200 volných minut a 200 volných SMS, tedy dvojnásobek volných jednotek než bývá u jeho akčních tarifů obvyklé. Kde je háček? Ten spočívá v datech. Zatímco dříve dával operátor důraz i na ně, teď to tak není. Zákazník má tentokrát k dispozici pouhý jeden gigabajt dat. A to je opravdu málo. V současnosti jde o základní datovou porci, kterou zákazník získá v rámci běžné tarifní nabídky.

Je to nejmenší porce dat, co T-Mobile dosud v rámci akčního tarifu nabídl. Až do této chvíle byl datově nejskromnějším tarif z loňského září s 5 GB dat. Za něj si operátor účtoval 375 korun (více viz Letitý výhodný tarif T-Mobilu má novou podobu. Datově náročné zklame). To je o pouhých 45 korun více než nyní, kdy tarif nabízí pětkrát nižší FUP. Počet volných minut i SMS je u těchto dvou srovnávaných tarifů totožný, tedy vždy po 200 jednotkách.

Aktuální akční nabídka, která je vlastně běžnou tarifní nabídkou (Můj tarif 200 a 1 GB nebo Můj svobodný tarif 200 a 1 GB) s poskytnutou měsíční slevou ve výši 45 korun, cílí především na současné předplacenkáře. Jako výhodu operátor kromě výhodnějšího volání a esemeskování poukazuje na fakt, že zákazníkovi odpadne nutnost hlídat si výši přednabitého tarifu. Případný nespotřebovaný kredit v době přechodu na paušál mu operátor odečte z faktury. Zákazníkovi zůstane i stávající telefonní číslo, operátor jej pouze převede na paušální služby.

Stejně jako předchozí akční tarify lze i tento zřídit pouze online, tedy prostřednictvím webu T-Mobilu. Zájemce musí zároveň splňovat podmínku, že nemá s operátorem uzavřenu žádnou jinou smlouvu s měsíčním paušálním programem. Stejně jako u jakéhokoli jiného online zřízeného tarifu jako bonus zákazník získá neomezená data na 30 dní zdarma, vyzvednout si však musí v mobilní aplikaci Můj T-Mobile.