T-Mobile spustí 5G v Praze a Brně. Slibuje nejširší pokrytí

Jako první spustil 5G na několika místech v centru Prahy operátor O2, prvního října následoval Vodafone, a to v pěti městech: kromě Prahy a Brna také v Karlových Varech, Jeseníku a Ústí nad Labem. Teď se do klubu 5G operátorů v Česku přidává i T-Mobile, který komerční provoz své 5G sítě spustí začátkem listopadu v Praze a Brně.

T-Mobile slibuje nejširší pokrytí obou metropolí, momentálně odstartuje se 180 základnovými stanicemi a do konce roku jich bude v obou městech dohromady 335. To znamená, že přístup k 5G bude mít asi čtvrtina obyvatel těchto měst. T-Mobile pokrývá širší centrum měst, v Praze pak také jednu část okraje města: oblast od Hostivaře přes Dolní Měcholupy, Petrovice až po Pitkovice. Pokryto bude také metro – nejprve pět stanic linky C (Roztyly, Chodov, Háje, Kačerov, Budějovická a Pankrác), do konce roku pak celkem 35 stanic metra na všech linkách.

Operátor spouští takzvanou non-standalone verzi 5G, a to na frekvencích 1 800 a 2 100 MHz, které jsou běžně využívány pro provoz 3G a LTE. V nižším pásmu využije 20MHz spektra, v tom vyšším pak 15 MHz, přenosové rychlosti by měly dosahovat hodnot až 500 Mbit/s. Technologie využívá dynamické sdílení spektra mezi 5G a LTE, takže zákazníci bez 5G telefonů o kapacitu sítě nepřijdou.

Co se dodavatelů týče, T-Mobile to blíže nekomentuje. „Pro současné 5G projekty v České republice využíváme technologie od více dodavatelů, což je z bezpečnostních důvodů strategie celé skupiny Deutsche Telekom. Je to také v souladu s doporučením českých úřadů. O nových dodavatelích pro další budování 5G sítí v zemi zatím není rozhodnuto,“ okomentovala dodávky technologií Kateřina Mikesková z tiskového oddělení operátora.

Zákazníci, kteří si budou chtít u operátora 5G vyzkoušet, nebudou muset měnit SIM, stačí jim telefon s podporou 5G a SIM, která v současnosti podporuje LTE. Co se telefonů, u kterých se mohou zákazníci spolehnout na bezproblémovou podporu 5G týče, vydal T-Mobile stručný seznam modelů, které už má nebo zařadí do nabídky. 5G bude fungovat na modelech Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a Huawei P40 Pro a také na modelech Samsung Galaxy Note 20 5G a Note 20 Ultra 5G, které však mají patřičný softwarový update dostat v polovině listopadu.

Dále 5G u operátora budou podporovat všechny nové iPhony 12, a to od začátku prodeje, prvního listopadu by pak měl T-Mobile začít prodávat také dvojici Xiaomi Mi 10T a Mi 10T Pro. A do konce roku nabídne operátor také Samsung Galaxy A42 5G, který bude nejdostupnějším 5G smartphonem v jeho portfoliu.