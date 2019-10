Česko už nemá nejdražší mobilní data. Babiš chce další zlevňování

Tři tuzemští síťoví operátoři od června do září předělali svou tarifní nabídku. Zvýhodnili nabídku v segmentu tarifů s datovým limitem a představili zcela nové tarify s neomezeným datovým připojením.

Ve srovnání, kolik GB dat si zákazník pořídí za padesát eur, se tak Česko za půl roku posunulo z 37. na 14. místo mezi 41 zeměmi. V levnějších tarifech však nadále zaostává. Oznámilo to ministerstvo průmyslu a obchodu na základě analýzy společnosti Rewheel.

Analýza podle ministerstva ukazuje, že dochází k pozitivním změnám. Víc dat se stalo součástí tarifu s neomezeným voláním. V levnějších stále panuje rozdíl, i když změny jsou patrné třeba i u tarifů za dvacet, třicet nebo čtyřicet eur. Pokud služby využívá víc zákazníků společně, například studenti, rodina nebo spolupracovníci, nově je možné i v tomto případě dosáhnout zajímavých cen.

„Opět zdůrazňuji, že dokud nebudeme na úrovni jiných států, například Dánska, Anglie či Finska, kde neomezené volání a SMS včetně čtyřiceti gigabajtů dat stojí (v přepočtu) do šesti set korun, tak ve svém úsilí za levnější data nepolevíme. Máme další možnosti, jak přitlačit na operátory. Jsem rád, že Poslanecká sněmovna jednohlasně přijala změnu zákona o elektronických komunikacích, díky které budou moci zákazníci daleko jednodušeji a rychleji přecházet k jinému operátorovi a nebudu muset hradit poplatky a pokuty za změnu operátora,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) operátoři stále neposkytují, tak jako jinde ve světě, jednoduchou, transparentní nabídku s rozumným objemem dat i u nižších tarifů. To by mohla změnit chystaná aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G, která by měla začít na začátku příštího roku.

Například v Estonsku či v Dánsku mají lidé za třicetieurový tarif k dispozici neomezená mobilní data. Ve více než třiceti porovnávaných zemích ze čtyřiceti států, mezi které patří třeba Švédsko, Francie či Rakousko, dostanou zákazníci za třicet eur víc než deset gigabajtů mobilních dat, v polovině zemí mohou využít více než padesát gigabajtů dat měsíčně. V Česku jsou to čtyři gigabajty, což zemi řadí na 37. místo.

Od 1. dubna 2020 nabude účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích. Celý proces změny operátora se tak zjednoduší. Například odpadne povinnost oznamovat změnu původnímu operátorovi či bude k dispozici zákaznická kalkulačka pro porovnání cen. Vše přitom bude platit i pro dva miliony živnostníků. Poprvé tak budou mít stejné podmínky jako ostatní fyzické osoby.