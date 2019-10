Mobilní číslo může stát i 30 000 korun. Pro překupníky je to zlatý důl

Je libo například číslo 601 011 111? Může být vaše. A to za „pouhých“ 30 tisíc korun. Právě za takovou sumu jej aktuálně na aukčním portálu Aukro nabízí prodejce messino. A to jako nepoužívané. Požaduje za něj tedy pětinásobek částky, na kterou by, pokud by bylo volné, vyšlo přímo u operátora. Předvolba 601 totiž spadá pod O2, u kterého pořízení zlatého čísla vyjde na 6 050 Kč.