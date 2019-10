Děti u nás do mobilů nekoukají, zato někteří rodiče ano, říká šéf parku

Hlavně děti si užijí čtyři desítky vnitřních a 15 venkovních atrakcí, mezi nimiž jsou i zcela specifické, které jinde v Česku nenajdou – třeba nejdelší vnitřní tobogan o délce 38 metrů či jedinečný čtrnáctipatrový labyrint.

„Většina atrakcí je navržena pro děti i dospělé. Je to tedy skvělá možnost, jak se společně zabavit a zároveň se také hýbat,“ vyzdvihuje Miroslav Rezner, který do funkce ředitele oblíbeného parku s čápem ve znaku nastoupil loni.

Stihl jste od té doby už vyzkoušet všechny atrakce?

Překvapivě ano. Sice mi to chvíli trvalo, ale zvládl jsem to.

Jakou máte nejraději?

Takhle jsem nad tím upřímně nikdy nepřemýšlel. Kdybych ale měl jednu vypíchnout, byl by to systém provazových prvků zavěšených na stropě. Je to originální atrakce a člověk si pěkně zacvičí.

A která se nejvíc líbí dětem?

Cokoli, kde se dá skákat – trampolíny, skákací polštář a chobotnice. Když už se ale rozkoukají, chodí všude, kde se dá.

Za chvíli to budou čtyři roky, co jste otevřeli. Jak se vám daří, roste zájem lidí?

Dovolím si tvrdit, že sklízíme velký úspěch. Rodiny si náš park oblíbily a chodí opakovaně. Průměrně do našeho parku dorazí 250 tisíc lidí ročně, což je opravdu vysoké číslo. Návštěvnost se ale v průběhu roku samozřejmě liší, záleží hlavně na počasí, víkendech a svátcích.

A víte, z jakých zemí k vám nejčastěji dojíždějí zahraniční klienti?

Jsme kousek od Rakouska a Slovenska, což je ta nejběžnější klientela. Přijedou ale i z Polska, Německa, Maďarska, občas Nizozemska či Anglie. Většinou jsou to rodiny, které do Brna vyrazí třeba na víkend a navštíví více míst.

A proč by vlastně měli zavítat právě do zábavního parku ve Slatině? Přece jen v Brně je mnoho možností, kam zajít.

Zákazníkům nabízíme vnitřní klimatizovaný prostor, ale i venkovní komplex. Navíc je tady spousta netradičních atrakcí, které jinde nenajdou. Z tohoto důvodu si myslím, že konkurenci jako takovou nemáme. Samozřejmě ale záleží na tom, co lidé zrovna chtějí dělat. Mohou si vybírat mezi akvaparkem, zoo, vědeckým parkem…

Provedly se od otevření nějaké výrazné změny?

Tou největší je od loňska otevřená venkovní část, které dominuje Vodní svět. Nabízí pumpy, vodní kola, fontánky, šlapací autíčka a spoustu dalších atrakcí. Děti si je hodně oblíbily.

Odrazila se tato investice i na vyšší ceně vstupenek?

Samozřejmě. Na ceně vstupného se odráží mnoho faktorů. Od zdražování energií přes zvyšování mezd až po investice třeba právě do venkovní části. Loni se dalo vstupné koupit ven nebo dovnitř zvlášť, což mělo mnoho nevýhod. Od letoška jsme tedy změnili provoz na zimní a letní. V tom letním mají všichni návštěvníci k dispozici vnitřní i venkovní část.

Přidáváte také vevnitř nějaké nové atrakce?

Máme obrovskou výhodu, že BRuNO bylo už jako zábavní park projektováno, a proto má každá atrakce své přesné místo. V příštím roce plánujeme přidat dvě nové atrakce, ale i bez nich máme rozmanitou nabídku a děti se u nás dostatečně vyřádí.

Sledujete trendy v zabavování dětí?

Rozhodně, ostatně je to jedna z náplní mé práce. Navíc mě to velice baví. Mám vystudovaný management cestovního ruchu a jsem i učitel tělocviku, takže k tomu mám blízko.

Kde se inspirujete?

Byl jsem se dívat do několika parků po České republice, ale myslím si, že BRuNO je typově trochu jiné. Sleduji tedy světové trendy, vyrazil jsem na světový veletrh atrakcí v Paříži, chystám se do Anglie. Hodně se teď výrobci zaměřují na interaktivní hry, takže se těším, až to dojde i k nám.

Jak náročná je údržba a kontrola bezpečnosti stávajících atrakcí?

Zaměstnanci mají vždy ráno za úkol vše prohlédnout, zejména jestli není něco utrženého či ulomeného. Občas nás na nějakou vadu upozorní i sami návštěvníci. Pokud se jedná o jednodušší problém, máme tady technika, který jej odstraní. Když je to závažnější, voláme akreditovanou firmu. Dále máme čtvrtletní kontroly a největší revize jsou pak jednou za rok, kdy chodí specialisté a kontrolují sváry, provazy, opotřebování...

Stal se tady za čtyři roky existence nějaký vážný úraz?

O žádném takovém nevím. Samozřejmě jsou občas drobnější poranění v podobě odřenin nebo menších pádů, ale nic vážného. Většina dětí se chová podle pravidel, která každá atrakce vyžaduje.

Mají vůbec nějaké váhové omezení? Sice jste říkal, že jsou i pro dospělé, ale já bych se popravdě docela bála, abych něco nepoškodila nebo pode mnou něco neprasklo...

Nějaký váhový limit určitě mají, ale není to tak, že by neudržely více lidí najednou. Většinu máme konstruovanou právě i pro dospělé a jsem za to rád. Děti se často bojí, rodiče tak mohou chodit s nimi a zároveň si to společně užít.

Stane se, že dospělý nebo třeba také dítě některou z atrakcí poškodí?

Hodně málo. Spíš jde o klasické opotřebení, za něž ale zákazníci nemohou. Spíš mi vadí jiná věc.

Povídejte.

Rodiče mají občas představy, které nejsou prostě realizovatelné. Někteří si myslí, že přivedou dítě, naši zaměstnanci ho pohlídají a oni budou mít klid. Tak to ale opravdu nefunguje, oni sami si musejí děti hlídat. Výjimečně se setkáváme také s konflikty mezi rodiči ve stylu „dítě se k jinému nezachovalo správně, nepustilo ho na atrakci“. Pak po vedení parku chtějí verdikt.

Zmínil jste, že část rodičů chce mít raději klid. Takže i vy se setkáváte s tím, že si s dětmi moc nehrají?

Záleží na typu rodiny. Bohužel samozřejmě vídám, že rodiče si jdou sednout do restaurace, jsou na mobilu a děti nechají hrát si samotné. Hodně mě to mrzí. Byl bych rád, kdyby se zapojovalo více lidí, když je to u nás možné.

A všímáte si také toho, zda v parku používají mobil i děti?

S potěšením můžu říct, že nepoužívají. V dnešní době do nich koukají téměř všude – ať už ve škole, doma, nebo venku s přáteli. Tady ale mají tolik zajímavých atrakcí, že si zvládnou vyhrát. Mobil většinou nechávají už v šatnách. Za mě je to velké pozitivum.

V nabídce máte i narozeninové oslavy, příměstské tábory nebo firemní akce. Jsou tyto programy žádané?

Tento trend se do Česka dostává pomalu, ale i tak zájemců přibývá. Ohledně narozeninových oslav nabízíme tematické programy čarodějnic, superhrdinů či hledání pokladů. Pro děti je to hodně atraktivní. Stejně tak jsou žádané i tábory, ať už taneční, vědecké, youtuberské nebo výtvarné. Poptávané začínají být i firemní akce, dělali jsme celodenní program pro společnosti Red Hat, Dr. Max, ABB a další. Firmy si pronajaly celý park, přišly rodiny s dětmi a užily si to.

Součástí parku jsou také dvě restaurace, chystáte i v nich něco nového?

Hledáme cestu, jak být ekologičtější. Vzhledem k vysoké návštěvnosti vyprodukujeme za sezonu velké množství plastového odpadu, a proto je nějaké efektivní řešení potřeba. Chceme najít alternativu k plastovým kelímkům a brčkům.

Plánujete něco speciálního na oslavu čtvrtých narozenin?

Určitě, oslavu děláme každoročně jednu listopadovou sobotu nebo neděli. Lidé si klasicky koupí vstupné, ale kromě atrakcí pro ně připravíme doprovodný program, který nabídne malování na obličej, diskotéku, taneční cvičení nebo animační show. Na místě je i čapí maskot, rozdáváme drobné občerstvení v podobě dortu nebo muffinů.