Dospělí jsou někdy horší než děti, říká plavčík z brněnské Riviéry

„Kamarádka mi dala letáček s inzerátem na práci plavčíka, protože si myslela, že by mě to mohlo zajímat. Tak jsem se jim ozval a ještě ten den jsem šel dělat testy,“ popisuje své začátky Baroň, jehož příběhem pokračuje seriál jihomoravské MF DNES Letní pracanti.

Aby člověk mohl dělat plavčíka, musí splnit dvě části zkoušek– teoretickou a praktickou, podobně jako v autoškole.

„Teorie mi problém nedělala, šlo pouze o nezbytné záchranářské minimum. Fyzická část byla o dost náročnější,“ přiznává.

Skládá se z volného stylu na 200 metrů, které je třeba uplavat přibližně za 2 minuty a 20 sekund. Budoucí plavčík dále musí zachránit tonoucího a vylovit figurínu z pětimetrové hloubky.

„Když člověk netrénuje několik let, tak jsou zkoušky opravdu těžké. Nicméně se nás nehlásilo tolik, takže přijali všechny, kdo kritéria splnili,“ povídá.

Jeho typický den není jako z televizního seriálu, tedy že by každou půlhodinu někoho tahal z vody. Popravdě za dvě sezony na Riviéře Baroň zatím nikoho zachraňovat nemusel.

„Jeden nebo dva tonoucí se vyskytli, když jsem nebyl na směně, ale ani to nedospělo do fáze, že by omdleli,“ vypráví.

Prý i proto, že Riviéra má přísná pravidla. Například kromě lezecké stěny v zadní části areálu lidé nikde nemůžou skákat do vody. To ale neznamená, že to nezkoušejí.

„Mám pocit, že dospělí jsou někdy horší než děti. Když skáčou do bazénu a musím je napomínat, dělají jako že nic a vymlouvají se na uklouznutí,“ usmívá se Baroň.

U dětí nejčastěji řeší naražená kolena či rozražené brady, zvlášť v okolí brouzdaliště, kde jsou na kraji bazénu nízké schůdky. Ty po stížnostech z loňska nyní ohraničuje černá čára. Bílé schody byly podle návštěvníků neviditelné, snadno tak mohlo dojít k úrazu.

Hodně důležitá je u plavčíka také koncentrace. „Po deseti hodinách pozorování vody už je opravdu těžké vnímat všechno, co se děje. Ještě když mi k tomu svítí slunce do očí a je skoro plné koupaliště,“ jmenuje hlavní úskalí.

Naopak se mu líbí, že jde víceméně o odpočinkovou práci, při níž tráví čas u vody a popovídá si s lidmi. Na Riviéře občas není nouze ani o bizarní situace.

„Párkrát se nám stalo, že k nám zavítali neplatící návštěvníci. V paměti mám hlavně desetiletého kluka, který chtěl jít tak moc za svým kamarádem, že se pokusil přelézt plot. To se mu ale nepovedlo a roztrhl si o něj ruku,“ poznamenává.