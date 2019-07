Při saunovém ceremoniálu si lidé zpívají Queeny nebo zní i Linkin Park

„Pracujeme jen tři hodiny a každou hodinu vedeme jeden ceremoniál. Je to tak kvůli zdravotním důvodům i udržení kvality programu. Proto se u nás střídá dohromady sedmnáct saunových mistrů,“ vypočítává dvaadvacetiletý mladík, jehož příběhem pokračuje série jihomoravské MF DNES s názvem Letní pracanti.

K práci se dostal náhodou. Ze začátku ani nevěděl, co obnáší. I tak úspěšně zdolal tříkolové výběrové řízení, naučil se pár triků s ručníkem a za chvíli už začal vymýšlet vlastní program.

„Když přijdu do práce, napíšu na tabuli rozpis ceremoniálů. U každého hraje hudba. Mám třeba ceremoniál Na dosah, při němž pouštím písničky od kapely Linkin Park a vzpomínám na zesnulého frontmana Chestera Benningtona,“ líčí Kříž.

Existují tři různé druhy ceremoniálů – energetický, relaxační a příběhový. Zatímco první je pro lidi show s tancem a zpěvem, relaxační má zajistit hlavně oddech, také proto se při něm většinou nemluví. V posledním typu saunový mistr vypráví příběh nebo předvádí divadelní scénku.

„Baví mě, že tím můžu vyjádřit sám sebe. Tančím s ručníky i vlajkami. Za ty čtyři roky jsem se naučil dost triků, ale hlavně mám specifický taneční styl. Někteří mi říkají, že baletím, ale já bych to tak nenazval,“ usmívá se Kříž.

Stává se, že lidé zkolabují

Ceremoniály trvají deset až patnáct minut a konají se v dómu s kapacitou až 88 lidí a teplotou dosahující 80 stupňů. Specifická práce je to hlavně nyní, kdy se z rozpálené sauny vychází do horkého letního dne.

„Ceremoniály tak raději nejsou ve vysokém tempu, protože v létě často přijíždí úplně noví klienti, kteří je zažívají poprvé. V takovém horku je to fyzicky náročnější, ale dá se to zvládnout,“ říká Kříž s tím, že důraz klade na doplňování tekutin a ochlazení po sauně.

Přesto se někdy stává, že lidé kolabují. „Jsme vyškolení a máme i plavčíka, který poskytne první pomoc,“ vysvětluje. Ačkoliv saunování má na lidské tělo blahodárné účinky, není tak vhodné pro všechny.

Podle saunového mistra ohrožuje zejména lidi s vysokým a nízkým krevním tlakem, s onemocněním ledvin, srdce i jater. Pro zdravé jedince se doporučuje saunu navštěvovat dvakrát až třikrát týdně. „Saunování posiluje imunitu a využívá se i k lepšímu prokrvení končetin,“ popisuje účinky Kříž.

Nedochvilnost lidí saunového mistra vytáčí

Kromě ceremoniálu má mistr za úkol mluvit se zákazníky. „Obcházím wellness a kontroluji kvalitu saun. Návštěvníků se ptám, zda jsou spokojení,“ říká Kříž. Právě se zákazníky si spojuje i nejlepší zážitek. „Mám ceremoniál o skupině Queen, ve kterém všichni společně zpíváme. Na konci se mi stalo, že se lidé zvedli a začali tancovat. Nevěřil jsem vlastní očím,“ vzpomíná Kříž.

Klienti ho ale dokážou i rozčílit. „Jsem háklivý na to, když někdo přijde pozdě. Když ceremoniál začíná, dá se na dveře cedulka stop. Někteří experti ale stejně vejdou dovnitř,“ nechápe Kříž. Kromě nedochvilnosti mistrovi také vadí, když se lidé mezi sebou hlasitě baví. „Ruší to hlavně ostatní návštěvníky, kteří do sauny přišli za zážitkem,“ podotýká Kříž.

Vést saunové ceremoniály není pouze netradiční práce a koníček zároveň. Čeští saunéři můžou změřit své síly dokonce i na mistrovství České republiky.