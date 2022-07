Maminka vtrhne do dětského pokoje a vyčítá synovi, že pořád jenom kouká do mobilu. Ten ale otáčí displej a má na něm elektronickou knížku, kterou čte do hodiny literatury.

I tento moment zachytil výzkum týmu odborníků z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve složení Jiří Zounek, Libor Juhaňák a Klára Záleská. Ti monitorovali, jak a kde si patnáctiletí osvojují ovládání digitálních technologií a k čemu všemu je používají.