Soutěž o nejlepší fotku se sportovní tematikou má vítěze

Do soutěže o úplnou novinku, smartphone vivo V40 SE s bohatou výbavou, nebo podepsaný dres reprezentačního kanonýra Patrika Schicka jste se mohli zapojit zasláním snímku se sportovní tematikou, ať už z profesionálního utkání nebo vaší osobní snahy sportovat.

Jednou z podmínek zařazení fotografie do soutěžní galerie byl vyplněný popisek, co snímek znázorňuje. Své snímky včetně popisku mohli soutěžící nahrávat do 24. dubna do 12:00. Každý soutěžící mohl zaslat jen jednu fotografii. Redakce následně vybrala snímky, které splňovaly zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění, a zařadila je do soutěžní galerie. O vítězných fotografiích následně rozhodovali čtenářky a čtenáři iDNES.cz v hlasování, které probíhalo od 26. dubna do 2. května do 12:00.

3. místo: Bohuslav Stloukal

Na třetím místě se ve čtenářském hlasování umístil snímek Bohuslava Stloukala, který vyfotografoval skórující hráčku KP TANY Brno Karolínu Šotolovou během letošního březnového utkání Ženské basketbalové ligy proti BLK Slavia Praha.

Autor snímku se tak může těšit na smartphone vivo Y20s, který se vyznačuje dlouhou výdrží baterie s kapacitou 5 000 mAh a moderním designem.