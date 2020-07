Na Česko neuvěřitelná cena. O2 nabízí 100 GB dat za 300 Kč bez závazku

Operátor spustil dnes nový web, který se jmenuje Datamanie, a stejně se jmenuje i předplacenka, kterou na něm nabízí. Zatím jen tuto jednu a na omezenou dobu do konce prázdnin (nebo do vyprodání zásob, počet karet k dispozici operátor neuvádí). V září pak nabídne zase jinou speciální kartu. Nabídka se tak bude měnit, ale parametry zakoupené SIM nikoliv, ty jsou trvalé.

Jedno omezení

První nabídka představuje SIM, která obsahuje 100 GB dat za 300 korun měsíčně. To je výborná cena, která nemá na trhu konkurenci (včetně dalších služeb O2), a to i v porovnání s tarify. Funkčnost karty je jednoduchá: zákazník si koupí SIM za 300 korun a hned má 100 GB dat na 30 dnů. Pokud následně dobije 300 korun, opět dostane 100 GB dat a tak dál a dál. Pokud nedobije, nic se neděje, balíček se obnoví po dalším dobití.

Tato nabídka snadno přebije většinu tarifů na trhu, jenže nebude pro každého. Jako datová SIM nemá chybu, pro další služby je to na zvážení konkrétního zákazníka. Kdo posílá hodně SMS, tak asi nebude nadšený z ceny 2 Kč za jednu. S voláním je to lepší, platí se na denní bázi. Po prvním hovoru se naúčtuje částka 15 korun a víc se už neplatí až do půlnoci. Samozřejmě pro SMS a volání musí být SIM dobita nad uvedený limit 300 Kč pro data.

Ovšem pozor, jedno omezení tu je. Kdo by si chtěl data užívat na dovolené u moře, má smůlu. Lze je využívat jen v rámci Česka, v roamingu dostupná nejsou.

100 GB za 300 Kč, nebo 12 GB za 400 korun?

I tak je nabídka nové předplacenky O2 v podstatě bezkonkurenční. Dnes například začala platit nová nabídka i pro virtuálního operátora Kaktus, což je dceřiná firma T-Mobilu. Kaktus přidává data za stejnou cenu a další pak pro použití na sociálních sítích. Ovšem největší porce celkem 12 GB dat (tedy 6 GB na vše a 6 GB na sociální sítě) vyjde na 400 Kč.

Vodafone nabízí balíčky s daty, nejvyšší obsahuje 3 GB dat a k tomu neomezené SMS ve vlastní síti za 349 korun na měsíc. Textovky jsou sice bonusem, ale datový balíček je oproti nabídce O2 doslova titěrný.



Dvě nové předplacenky

Operátor O2 od srpna nabídne i dvě nové předplacenky. Jmenují se Go Naplno a Go Naplno Data Plus. Jsou to v podstatě předplacené tarify, což je globální trend.

V prvním případě získá zákazník za 149 korun měsíčně 50 minut, 25 SMS a 100 MB dat, v druhém pak 100 minut, 25 SMS a 2 GB dat (aktuálně v akci 3 GB) za 299 Kč měsíčně. Ceny jednotlivých služeb zatím operátor nezveřejnil.

Poslední inovace u předplacenek O2 spočívá ve zvýšení minimální dobíjené částky na 300 Kč, a to ve všech kanálech, kde lze předplacenky O2 dobíjet.