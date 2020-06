Za stejnou cenu dvakrát více. T-Mobile odměňuje předplacenky

Až do 28. července si mohou „twisťáci“ pořídit nejvyšší 10GB datový balíček za cenu toho s 5 GB. Prakticky tedy za běžných 449 korun měsíčně získají dvakrát více dat než obvykle. A to nejen na prázdninové měsíce, délku trvání tohoto zvýhodnění ovlivní sami.

Podle operátora bude moci zákazník za sníženou cenu surfovat do té doby, dokud si balíček nevypne. Tedy i dlouho po letních prázdninách, klidně i na podzim či v zimních měsících. Podle ředitele řízení segmentu rezidentních zákazníků Michala Podluckého chce T-Mobile navíc datovou nabídku k předplaceným kartám i do budoucna vylepšovat.

Kromě zvýhodněné ceny datového balíčku si operátor přichystal ještě jeden letní bonus: až do konce července nabízí 25 % kreditu navíc. Podmínkou je dobití v prodejnách T-Mobilu, na webu či v aplikaci Můj T-Mobile. Například při dobití částky 400 Kč tak zákazník obdrží od operátora navíc 100 korun. Je však nutné mít na paměti, že platnost bonusového kreditu je 30 dnů.

Ve srovnání s loňským rokem to letos u T-Mobilu vypadá zatím na skromnější léto. Loni tento operátor překvapil balíčkem neomezených dat zdarma, dostupný byl i zákazníkům s předplacenými kartami, a to při splnění podmínky aktivního měsíčního nebo ročního datového balíčku (více viz T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky).