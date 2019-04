Nakrmte si mobil. Našli jsme nejvýhodnější datový balíček u předplacenky

Ani v době neomezených tarifů, které již nepředstavují tak výraznou zátěž pro rodinný rozpočet jako dříve, není překvapivé, že řada mobilních uživatelů dává stále přednost předplaceným službám. Může to být třeba kvůli jistotě, že platí opravdu jen za služby, které reálně využijí. Má to ovšem i svá úskalí, jako třeba nutnost hlídat si kredit a včas jej dobít.

Předplacené karty jsou tedy stále součástí portfolia všech síťových operátorů. Ti mají ovšem poměrně početnou konkurenci v podobě desítek alternativních poskytovatelů mobilních služeb. Mnozí virtuální operátoři se totiž z ryze praktického hlediska (eliminují rizika spojená s neplatiči v případě tarifních služeb) zaměřují právě na předplacené služby. I v tomto případě se přitom uživatelé bez ohledu na to, zda je poskytovatelem síťový či virtuální operátor, často zajímají také o mobilní data.

Ta se u předplacených služeb pořizují ve formě datových balíčků, a to nejčastěji měsíčních (operátoři nabízejí i nicméně i denní či týdenní varianty). Díky tomu tak lze oproti datům v mobilních tarifech, u nichž jsou kvůli dalším službám v ceně náklady na 1 MB pouze hypotetické (více viz Našli jsme pro vás nejlevnější data v mobilních tarifech), u předplacenek určit reálné náklady na jednotku. My se pro přehlednost zaměříme výhradně na měsíční datové balíčky, a to jak u síťových, tak u vybraných virtuálních operátorů. Vzhledem k množství virtuálů působících na tuzemském trhu není možné věnovat se každému z nich.

Nejlevnější je T-Mobile. O2 má navrch jen při obnovení balíčku

Například u O2 mohou předplacenkáři volit ze třech měsíčních datových balíčků: 500 MB, 1,5 GB a 5 GB. Podle objemu si operátor z kreditu uživatele strhne každý měsíc 150, 299 nebo 549 korun. U nejnižšího balíčku tak 1 MB vychází na 0,30 Kč, u prostředního na 0,20 Kč a u nejvyššího již jen na 0,11 Kč. U dvou vyšších balíčků může být cena za 1 MB dat ještě nižší, platí to ovšem jen v případě obnovy balíčku, pokud uživatel původní balíček vyčerpal předčasně (tato obnova je automatická).



Za obnovený měsíční balíček s 1,5 GB totiž uživatel zaplatí už jen 149 korun, 3 GB jej vyjdou tedy na 448 Kč. Náklady na 1 MB dat jsou tak jen 15 haléřů. Obnovení nejvyššího balíčku pak operátor zpoplatňuje částkou 249 Kč, v takovém případě tak uživatele celkem 10 GB dat vyjde na 798 korun. Náklady na 1 MB dat tedy činí necelých osm haléřů. Nutno dodat, že v případě nevyčerpání všech dat mohou být reálné náklady vyšší, O2 totiž nespotřebovaná data do dalšího měsíce nepřevádí.

Na nižší náklady na 1 MB se může uživatel dostat nicméně i u nejnižšího balíčku. Ten je totiž součástí jedné ze dvou předplacených Go karet (Go zdarma, Go online). Karta Go online obsahuje 500 MB dat na prvních 30 dní zcela zdarma, přičemž v následujících měsících si operátor za tento datový balíček namísto obvyklých 150 korun odčerpá z kreditu zákazníka jen 99 Kč. Jeden megabajt tedy vyjde na necelých 20 haléřů, tedy stejně jako u běžného 1,5GB měsíčního balíčku (viz výše).

Měsíční datové balíčky pro předplacenky Go (O2) Datový objem Cena za balíček Reálná cena za 1 MB 500 MB 150 Kč 0,30 Kč 1,5 GB 299 Kč 0,20 Kč 5 GB 549 Kč 0,11 Kč

U T-Mobilu mohou zákazníci s Twist kartou vybírat z celkem čtyř měsíčních datových balíčků. Ty obsahují od 400 MB do 4 GB dat, a to při cenách od 99 do 399 korun. U základního balíčku s 400 MB za 99 Kč tak reálné náklady na 1 MB činí zhruba 0,25 Kč. Každý další balíček je vždy o stokorunu dražší než ten předchozí, tudíž u balíčku s jedním gigabajtem dat tak při ceně 199 Kč činí reálné náklady na 1 MB necelých 0,20 Kč. U vyššího (2 GB za 299 Kč) pak již jen 0,15 Kč, u nejvyššího (4 GB za 399 Kč) pouze zhruba 0,10 Kč.



Nejvyšší datový balíček T-Mobilu, tedy Internet v mobilu na měsíc 4 GB tak z dosavadního srovnání vychází jako nejvýhodnější, nebudeme-li tedy zohledňovat dodatečnou obnovu balíčku u O2. U T-Mobilu lze nicméně pořídit i roční datový balíček, ten při ceně 998 Kč obsahuje 6 GB dat. Proč jej zmiňujeme? Fakticky jde totiž o kombinaci dvanácti 500MB měsíčních balíčků. Měsíční náklady tak po rozpočítání činí zhruba 83 korun, 1 MB tak vyjde reálně na zhruba 17 haléřů.

I v případě T-Mobilu lze první měsíc od pořízení předplacenky získat mobilní data zcela bezplatně, a to buď 100 MB (Twist V Síti za 200 Kč s počátečním kreditem ve stejné výši), nebo 4 GB (Twist 4 GB dat za 399 Kč s počátečním kreditem 100 Kč na volání a SMS). U karty Twist 4 GB tak běžný 4GB měsíční balíček vyjde v prvním měsíci používání karty fakticky jen na 299 korun (1 MB za zhruba 0,08 Kč), v následujících měsících pak na standardních 399 Kč.

Měsíční datové balíčky pro předplacenky Twist (T-Mobile) Datový objem Cena za balíček Reálná cena za 1 MB 400 MB 99 Kč 0,25 Kč 1 GB 199 Kč 0,20 Kč 2 GB 299 Kč 0,15 Kč 4 GB 399 Kč 0,10 Kč

A pak je tu ještě předplacenka, u níž zákazník zaplatí jen za data, která využije. Účtována jsou podle spotřeby, za 1 MB si operátor z kreditu strhne jednu korunu. Nicméně denní útrata nepřevýší částku 10 korun, v tu chvíli se totiž účtování zastaví. Avšak zákazník může data čerpat i nadále, a to až do výše 100 MB (více viz T-Mobile má datově štědrou předplacenku. Platíte, až když data čerpáte). Vytěží-li zákazník z tohoto bonusu maximum, pak se cena za jednotku srazí pouze na deset haléřů.



Za srovnatelnou cenu dá Vodafone více služeb

Vodafone je, co se určování reálných nákladů na 1 MB týče, spíše výjimkou. V nabídce určené pro předplacené karty má totiž pouze jeden měsíční datový balíček, další tři jsou pak kombinované, kromě dat obsahují minimálně neomezené SMS v síti. Ceny těchto kombinovaných balíčků nicméně ve srovnání s konkurencí nikterak nevyčnívají, ba naopak: za srovnatelnou cenu totiž nabídnou více služeb.

Čistě datový měsíční balíček obsahuje 100 MB, z kreditu si operátor strhne 49 korun. Jeden megabajt tak vyjde na 49 haléřů, což tento balíček řadí na chvost srovnání s konkurencí. Jenže pak tu jsou již zmíněné kombinované balíčky, u nichž nelze ovšem určit reálné náklady na jednotku.

Například za měsíční balíček kombinující 500 MB a neomezené SMS v síti si Vodafone z kreditu zákazníka strhne 99 Kč, tedy stejnou částku jako T-Mobile v případě svého 400MB balíčku. Zákazník Vodafonu přitom získá o 100 MB dat více a k tomu ještě možnost neomezeně esemeskovat s kýmkoli v síti. To platí i v případě balíčku za 199 Kč, který kromě SMS v síti obsahuje i 1,2 GB dat (Balíček ke kartě Komplet obsahující navíc i neomezené volání v síti stojí 249 Kč). Tedy o 200 MB dat více než cenově srovnatelný balíček T-Mobilu nebo o 300 MB dat méně než o stokorunu dražší prostřední balíček O2. Nejvíce lze u Vodafonu k předplacené kartě získat 3 GB dat, za tento balíček kombinující opět data s neomezenými SMS v síti si operátor z kreditu strhne 349 Kč (899 Kč v případě Balíčku ke kartě Komplet).

Vzhledem k cenově nevymezitelným službám (neomezené SMS v síti či neomezené volání a SMS v síti) tak u Vodafonu nelze rozpočítat reálné náklady na 1 MB. Nicméně již z výše uvedeného je patrné, že u tohoto operátora získají předplacenkáři za srovnatelné ceny více než u konkurence.

Měsíční datové balíčky pro předplacenky Vodafonu Název balíčku Datový objem Další služby v balíčku Cena za balíček Reálná cena za 1 MB Připojení na měsíc 100 MB - 49 Kč 0,49 Kč 500 MB dat a SMS v síti neomezeně 500 MB neomezené SMS v síti 99 Kč - 1,2 GB dat a SMS v síti neomezeně 1,2 GB neomezené SMS v síti

199 Kč - 3 GB dat a SMS v síti neomezeně

3 GB neomezené SMS v síti

349 Kč - Komplet v síti 1,2 GB neomezené volání a SMS v síti 249 Kč - Komplet do všech sítí 3 GB neomezené volání a SMS do všech sítí 899 Kč -

Ještě výhodněji jsou na tom u Vodafonu studenti, pro ně má totiž operátor v nabídce speciální předplacenku Karta 26 s až 50% slevou na vybrané balíčky. A tak je měsíční balíček s 1,2 GB a SMS v síti vyjde pouze na stokorunu.

Nejnižších reálných nákladů na 1 MB dat tak lze u síťových operátorů dosáhnout u T-Mobilu, a to u nejvyššího 4GB balíčku. Nutno ovšem vzít v potaz, že u Vodafonu lze za podobné ceny získat více než u konkurence. Nelze ovšem opomenout fakt, že ne všichni předplacenkáři kombinaci datových služeb s například neozemenými SMS v síti v měsíčním balíčku uvítají.

Operátoři by se mohli učit od virtuálů

Zatímco v případě síťových operátorů je vyjma Vodafonu datová nabídka k předplaceným službám poměrně jednoduchá a přehledná, tak u virtuálních operátorů je roztříštěnější. Alternativní poskytovatelé se totiž předhání, kdo dá více za co nejvýhodnějších podmínek či kdo přidá něco navíc, a to především bezplatně. Platí to i v případě datové nadílky, která není u virtuálů vždy tak přímočará jako u síťových operátorů.

Třeba u virtuála MOBIL.CZ, který je společným projektem mediální skupiny MAFRA a operátora T-Mobile, lze získat mobilní data zdarma. A to jak při aktivaci SIM, tak při každém dobití kreditu (minimálně 200 Kč). V prvním případě uživatel získá zdarma 500 MB dat, ve druhém pak vždy 200 MB na 30 dnů. Po vyčerpání bezplatných dat lze využívat bezplatného, byť pomalého připojení, nebo si pořídit jeden ze dvou měsíčních datových balíčků (v nabídce neschází ani připojení na den či třeba desetidenní datový balíček). Balíček Mega Data za 130 korun obsahuje 700 MB dat, reálné náklady na 1 MB tak činí zhruba 0,19 Kč. U balíčku Rychlý Giga to je jen 0,15 Kč/1 MB, při ceně 300 Kč obsahuje totiž 2 GB.

Pro úplnost dodejme, že data zdarma jako jednu z odměn za dobití mohou čerpat i zákazníci síťových operátorů. Například zákazníci O2 tak získají třeba jednorázový balíček s 5 GB dat, nebo si mohou vybrat 50% slevu na vybrané měsíční datové balíčky. T-Mobile pak dobití v minimální výši 300 Kč odměňuje balíčkem kombinujícím neomezené volání v síti a 100 MB dat. U Vodafonu předplacenkáři za dobití kreditu žádná data zdarma nedostanou.

Ale zpět k virutálním operátorům. Data zdarma lze za dobití kreditu v minimální výši 300 Kč získat i u Sazkamobilu, měsíční 1GB datový balíček je nicméně pouze jednou z možných odměn za dobití. Co se týče měsíčních balíčků, tak uživatel může v případě tohoto virtuála vybírat z celkem pěti možností. Základní balíček obsahuje při ceně 50 Kč 100 MB dat, náklady na 1 MB tak činí 50 haléřů. Na 30 haléřů vychází u 500MB balíčku, který stojí 150 korun. Výrazný skok, co se reálných nákladů na megabajt dat týče, je u 1GB balíčku. Při ceně 190 Kč totiž vychází na 0,19 Kč. Na zhruba 0,08 Kč vyjde 1 MB dat u 5GB balíčku, který stojí 390 korun. Největší balíček, který si u Sazkamobilu může uživatel zakoupit, je 10 GB za 690 korun. Náklady na 1 MB v tomto případě činí zhruba 0,07 Kč, tedy v našem přehledu doposud nejnižší náklady za jednotku.

Jen o jeden měsíční balíček méně mají k dispozici zákazníci Bleskmobilu. Mohou vybírat mezi 400MB, 750MB, 1,5GB a 5GB balíčkem. Ceny začínají na 99 korunách, přičemž každý následující balíček je o stokorunu dražší než ten předchozí. Nejvyšší balíček tedy stojí 399 Kč. A reálné náklady? Ty jsou například v případě základního balíčku 0,25 Kč. S každým následujícím balíčkem by se dalo očekávat, že náklady na jednotku budou nižší. Ale to v tomto případě neplatí, tedy ne u následujícího balíčku, se 750 MB dat při ceně 199 Kč reálné náklady na jednotku 0,27 Kč. S následujícím balíčkem (1,5 GB za 299 Kč) se nicméně výrazně snižují, a to na zhruba 0,20 Kč. U nejvyššího (3 GB za 399 Kč) pak činí zhruba 0,08 Kč.

Čtyři měsíční datové balíčky má pro své zákazníky připraveny i virtuál Tesco Mobile. Stojí 99, 199, 299 a 549 Kč a obsahují 100 MB, 500 MB, 1,5 GB nebo 5 GB dat. Reálné náklady na 1 MB se tak pohybují mezi 0,11 (balíček s 5 GB dat) a 0,99 Kč (balíček se 100 MB dat). Avšak v případě, že si zákazník balíček pořídí přes aplikaci Tesco Mobile, jsou tyto náklady nižší. Uživatel totiž v takovém případě obdrží o polovinu dat více než při jejich objednání přes SMS, pak se tedy náklady na jednotku pohybují mezi 0,07 (u nejvyššího balíčku) a 0,66 korun (u základního balíčku). Tím se Tesco Mobile řadí po bok Sazkamobilu, ale jen na určitou dobu. Bonusový kredit přes mobilní aplikaci garantuje totiž jen do konce tohoto roku. Nutno dodat, že i zákazníci Tesco Mobile mohou získat za dobití kreditu v minimální výši 300 korun mobilní data. A to konkrétně 500 MB, respektive 750 MB v aplikaci. Nezískají je však zdarma, ale „pouze“ za zvýhodněnou cenu 149 Kč. Cena za jeden megabajt je tak 30, respektive 20 haléřů.

S vlastním lákadlem pak přichází třeba také Kaktus, tedy virtuální operátor T-Mobilu. Ke čtyřem z celkem šesti dostupných měsíčních balíčků totiž přidává extra porci dat určených na surfování na sociálních sítích. Tato bonusová data jsou vždy ve výši poloviny základních dat daného balíčku. A tak například u 500MB balíčku za 100 Kč získává uživatel ještě 250 MB na sociální sítě (tento balíček lze aktuálně získat zdarma ke každé nově aktivované SIM). Reálné náklady tak činí 0,20 Kč při zohlednění pouze základního FUP, nebo 0,13 Kč při zohlednění bonusových, avšak omezeně použitelných dat (Facebook včetně Messengeru, Instagram, Snapchat, Twitter). Bonusová data jsou k dispozici i u balíčků 1 GB (+ 500 MB na sociální sítě) za 150 Kč, 1,5 GB (+ 750 MB na sociální sítě) za 200 Kč a 2,5 GB (+ 1,25 GB na sociální sítě) za 300 Kč. U nejvyššího balíčku tak reálné náklady na jednotku při zohlednění bonusových dat klesnou na pouhých osm haléřů. Zákazník Kaktusu může zvolit ještě balíčky s 80 či 200 MB dat, avšak bonusová data na sociální sítě tu již nedostane. Cena za jeden megabajt je v těchto případech již o poznání vyšší: 63 respektive 50 haléřů. Virtuál si za tyto balíčky z kreditu strhne totiž 50 respektive 100 korun. Dodejme nicméně, že nespotřebované jednotky Kaktus převádí do dalšího období, v němž se pak čerpají jako první.

Zatímco Kaktus umí nalákat, tak virtuál Vodafonu, tedy Oskarta hází do placu jen datové drobky. V nabídce má totiž pouze jediný měsíční datový balíček, který při ceně 77 korun obsahuje pouze 200 MB. Jeden megabajt tak vychází na 0,39 Kč. Při vyčerpání základních dat lze balíček samozřejmě obnovit, a to za stejných podmínek, tedy 200 MB za 77 Kč. Pokud tedy uživatel prodatuje měsíčně 1 GB, vyjde jej to na 385 korun. Přitom třeba právě Kaktus umí stejný datový objem o více než polovinu levněji a ještě přidá bonusová data na vybrané služby.

Po přepočtu na 1 MB tak v současnosti vychází nejlépe nejvyšší balíčky virtuálních operátorů Sazkamobil a Tesco mobile, jednotka v jejich případě vychází vždy na sedm haléřů. Tedy o celkem tři haléře méně než v tomto ohledu nejvýhodnější balíček z nabídky síťových operátorů, tedy nejvyšší balíček T-Mobilu.

Jakkoli ovšem mohou reálné náklady na 1 MB dat působit lákavě, je nutné zohlednit i faktor skutečné spotřeby. Ne každý předplacenkář, ať už dává přednost síťovým nebo virtuálním operátorům, využije vždy ten nejvyšší dostupný datový balíček, u nichž patří cena za jednotku k nejnižším. Je totiž nutné pamatovat i na to, že nevyčerpaná data operátoři vesměs nepřevádí do dalšího měsíce, reálné náklady na jednotku se tak úměrně nevyčerpaným datům končícího balíčku zvyšují.

Avšak třeba u posledně zmíněné Oskarty platí, že při zapnutí Internetu na měsíc v průběhu měsíce operátor z kreditu zákazníka odečte jen poměrnou část ceny balíčku, a to bez dopadu na datový objem (zůstává stále 200 MB). U virtuálních operátorů se lze navíc stále setkat i s možností využívání datového připojení i po vyčerpání základních dat balíčku, zákazník se ovšem v takovém případě musí spokojit s výrazně zpomalenou přenosovou rychlostí.