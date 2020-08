Český Vodafone se trhá. Stožáry dostane firma, která půjde na burzu

Sotva Vodafone dokončil spojení s místní pobočkou UPC, už se zase dělí. Krok, na který jako první upozornil portál Lupa.cz, ale v podstatě nemá se sloučením s UPC nic společného (až na detail v podobě sídla firmy).

Je to součást strategie celé globální skupiny Vodafone, která projekt označovaný jako TowerCo oznámila již v průběhu loňského roku. Firma tehdy uvedla, že v rámci tohoto kroku vznikne největší držitel věží pro vysílací techniku v Evropě. TowerCo má spravovat přes 61 700 věží na deseti trzích.

Právě v rámci této strategie vznikla v Česku nová odnož Vodafonu, a to společnost Vodafone Towers Czech Republic 1 s.r.o.. Do této společnosti přesune Vodafone takzvanou pasivní infrastrukturu. Půjde o věže, stožáry, budovy a jiné stavby (včetně vzduchotechniky, kolektorů a kabelových tras), pozemky nebo třeba různé nájemní smlouvy, dodávky energií a další prvky, které jsou základním stavebním kamenem mobilní sítě.

Naopak technika mobilní sítě, tedy samotné antény a další přímá telekomunikační a vysílací technika, zůstanou nadále majetkem Vodafone Czech Republic a.s., tedy mobilního operátora. Nejde o rozdělení operátora na takové infrastrukturní úrovni, jako v případě někdejšího oddělení společností O2 a CETIN.

Aktivní komunikační infrastrukturu bude nadále držet a provozovat český operátor Vodafone, Vodafone Towers bude v podstatě majitelem a správcem míst, kde má operátor tuto techniku instalovánu. Zároveň je důležité zdůraznit, že to platí jen pro místa určená k vysílání signálu, datových center a dalších částí infrastruktury operátora se nová cesta netýká.

Vodafone Towers Czech Republic 1 s.r.o. vznikla podle obchodního rejstříku již v březnu letošního roku a docela příhodně sídlí na stejné adrese, na které se po dlouhou dobu nacházelo sídlo české pobočky UPC, kterou místní Vodafone letos definitivně „absorboval“. Jediným společníkem nové firmy je Vodafone Europe B.V., tedy holdingová společnost, která je „papírovým“ majitelem i u české pobočky Vodafone, firmy Vodafone Czech Republic a.s..

Jednateli Vodafone Towers jsou Jiří Švarc a Petr Procházka. Švarc je bývalý ředitel rozvoje sítě Vodafonu, Procházka přišel do Vodafonu v rámci integrace UPC a zastával pozici viceprezidenta pro strategii a integraci. Podle svého profilu na síti LinkedIn je od letošního dubna finančním ředitelem Vodafone Towers Czech Republic a vrací se tak vlastně k pozici, kterou přes tři roky zastával i v UPC.

Po dokončení této formální fáze začne Vodafone Towers fungovat jako nezávislá společnost, byť zatím podle všeho řízená samotným Vodafonem. Firma bude operátorovi pronajímat prostor na vysílačích. Právě vznik obří panevropské firmy s věžemi má být pro centrální TowerCo obrovskou konkurenční výhodou, místo na stožárech nemusí poskytovat jen pobočkám Vodafonu, ale i dalším subjektům.

V Česku by se mohl o služby nové firmy zajímat i případný čtvrtý mobilní operátor, pokud z české aukce frekvencí pro 5G sítě vzejde. V zásadě to nic nemění, jen mu to v některých ohledech trochu usnadňuje práci – i dosavadní český Vodafone by totiž jistě rád alespoň část infrastruktury s někým sdílel.

Na globální úrovní Vodafone Group počítá s tím, že z oddělení „věžové“ firmy vytěží hotovost. Podle loni v květnu zveřejněné zprávy mělo k monetizaci dojít do 18 měsíců od té doby. Je pravděpodobné, že některé kroky zdržela aktuální koronavirová krize, nicméně zhruba do půl roku můžeme i tak očekávat ze strany centrály Vodafonu snahy o zpeněžení nové společnosti. Původní plány hovořily o tom, že Vodafone zvažuje prodej minoritního podílu, majoritního podílu i vstup TowerCo na burzu.

Právě poslední zmíněný scénář je prý momentálně nejpravděpodobnější. Agentura Reuters uvádí, že primární úpis akcií (takzvané IPO) připravují banky UBS a Morgan Stanley. Kolik peněz by mohl Vodafone získat, záleží na tom, jaký podíl nakonec nabídne. Firma loni uváděla, že roční obrat TowerCo by mohl být okolo 1,7 miliardy eur a zisk před zdaněním a odpisy (tzv. EBITDA) asi 900 milionů eur. Celá TowerCo by mohla mít podle Reuters hodnotu 18 miliard eur.

Od počátku Vodafone Group uvádí, že zisk z této případné transakce poputuje na umoření části dluhu společnosti. Podle letošní výroční zprávy měla celá skupina Vodafone čistý dluh ve výši přes 42 miliard eur při obratu téměř 45 miliard eur.